سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 02:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على لص لسرقته محتويات شقة مواطن بمنطقة النزهة

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:03 م
القبض على لص لسرقته محتويات شقة مواطن بمنطقة النزهة حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى القبض على لص لسرقته شقة مواطن بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة النزھة، بشارع محمود عصمت بالشیراتون تمكنوا من ضبط " إ. ع"، 35 سنة، عاطل والسابق اتھامھ فى 5قضایا أخرھم 5956 لسنة 2017م إمبابة / جیزة " حریق عمد " وبحوزتھ 2 حقیبة كبیرة الحجم بداخلھما 2 جھاز بلاى استیشن، 4 زراع بلاى استیشن، 6 علب إكسسوار ( تحف )،2 محمول ھاتف، 2 طقم إكسسوار بدلھ، كامیرا ماركة ivc بالحقیبة الخاصة بھا، شنیور، الھ حاسبة، ھارد دیسك ماركة توشیبا، ماكینة حلاقة كھرباء، راوتر اتصالات صغیر الحجم، 3 ساعات ید مختلفة الأنواع، مایك،  حافظة جلدیة مختلفة الأحجام، ماوس كمبیوتر، بعض الملابس، بمناقشتھ عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتھا من داخل احدى الشقق السكنیة بمنطقة الشیراتون ـ دائرة القسم بأسلوب " التسلق".

 

بإجراء التحريات أمكن التوصل لشقیق المجنى علیه "ه. ز"، 67 سنة "بالمعاش" باستدعائه تعرف على المضبوطات واتھمه بالسرقة وقرر بأن الشقة ملك شقیقة "ع. ز. ط" المتواجد خارج البلاد بدولة الكویت، وتم تحریر المحضر اللازم والعرض على النیابة العامة للتحقيق.

 

وعلى جانب آخر، نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من كشف غموض واقعة سرقة مشغولات ذهبية وأموال من داخل شقة طباخ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقة بعابدين، وتحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد مصطفى البلتاجى رئيس مباحث قسم شرطة عابدین، مفادة تلقية بلاغا من " ح. ف"، 51 سنة، طباخ باكتشافھ سرقة مبلغ مالى 2000 جنیھ ومشغولات ذھبیة عبارة عن (4 خاتم، أسورة، أنسیال ) من داخل غرفة نوم والدتھ المقیمة طرفھ ولم یتھم أو یشتبھ فى احد بارتكاب الواقعة.


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

سرقة شقة

النزهة

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

القبض على لص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة