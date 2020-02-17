القبض على لص لسرقته محتويات شقة مواطن بمنطقة النزهة

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى القبض على لص لسرقته شقة مواطن بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة النزھة، بشارع محمود عصمت بالشیراتون تمكنوا من ضبط " إ. ع"، 35 سنة، عاطل والسابق اتھامھ فى 5قضایا أخرھم 5956 لسنة 2017م إمبابة / جیزة " حریق عمد " وبحوزتھ 2 حقیبة كبیرة الحجم بداخلھما 2 جھاز بلاى استیشن، 4 زراع بلاى استیشن، 6 علب إكسسوار ( تحف )،2 محمول ھاتف، 2 طقم إكسسوار بدلھ، كامیرا ماركة ivc بالحقیبة الخاصة بھا، شنیور، الھ حاسبة، ھارد دیسك ماركة توشیبا، ماكینة حلاقة كھرباء، راوتر اتصالات صغیر الحجم، 3 ساعات ید مختلفة الأنواع، مایك، حافظة جلدیة مختلفة الأحجام، ماوس كمبیوتر، بعض الملابس، بمناقشتھ عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتھا من داخل احدى الشقق السكنیة بمنطقة الشیراتون ـ دائرة القسم بأسلوب " التسلق".

بإجراء التحريات أمكن التوصل لشقیق المجنى علیه "ه. ز"، 67 سنة "بالمعاش" باستدعائه تعرف على المضبوطات واتھمه بالسرقة وقرر بأن الشقة ملك شقیقة "ع. ز. ط" المتواجد خارج البلاد بدولة الكویت، وتم تحریر المحضر اللازم والعرض على النیابة العامة للتحقيق.

وعلى جانب آخر، نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من كشف غموض واقعة سرقة مشغولات ذهبية وأموال من داخل شقة طباخ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقة بعابدين، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد مصطفى البلتاجى رئيس مباحث قسم شرطة عابدین، مفادة تلقية بلاغا من " ح. ف"، 51 سنة، طباخ باكتشافھ سرقة مبلغ مالى 2000 جنیھ ومشغولات ذھبیة عبارة عن (4 خاتم، أسورة، أنسیال ) من داخل غرفة نوم والدتھ المقیمة طرفھ ولم یتھم أو یشتبھ فى احد بارتكاب الواقعة.