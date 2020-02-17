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العاهل الأردنى وولى عهده ينظفان مياه خليج العقبة للحفاظ على البيئة.. فيديو

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:51 ص
العاهل الأردنى وولى عهده ينظفان مياه خليج العقبة للحفاظ على البيئة.. فيديو العاهل الأردنى وولى عهده ينظفان مياه خليج العقبة
كتب محمد رضا

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نشرت الجمعية الأردنية الملكية لحماية البيئة البحرية، مقطع فيديو للملك عبد الله الثانى ملك الأردن، وولى عهده الأمير الحسين بن عبد الله، وهما يشاركان فى حملة تنظيف خليج العقبة، حيث غاص ملك الأردن وولى عهده لتنظيف مياه الخليج بهدف حماية البيئة والمحافظة على الثروة البحرية وحماية الشعاب المرجانية التى ينفرد بها خليج العقبة.

وأرفقت الجمعية مقطع الفيديو المنشور على "فيسبوك"، بتعليق قالت فيه: "نغوص فى أعماق البحر لنحمى أجمل الكائنات البحرية والشعاب المرجانية النادرة، فخليج العقبة يتفرد بجمال بيئته البحرية وتنوعها، وحمايتها واجب علينا جميعا".

 

ونفذ العاهل الأردنى برفقة ولى عهده حملة نظافة تحت مياه البحر الأحمر، الأحد بهدف تشجيع سياحة الغوص، وقد أظهر مقطع فيديو مصور، الملك عبد الله الثانى وولى العهد، وهما يقومان بجمع مخلفات استقرت فى أعماق خليج العقبة، وذلك وفقًا لما نقلته شبكات إخبارية عربية وعالمية.

على جانب آخر، يشار إلى أنه فى نهاية يناير الماضى، كانت قد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من 50% تقريبًا من أعمال أول مسح بحرى شامل لتقييم حالة الموارد الطبيعية البحرية بطول ساحل خليج العقبة، بالتعاون مع مشروع دعم نظم الإدارة والتمويل بالمحميات الطبيعية الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى إطار خطة إدارة و تطوير المحميات الطبيعية للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى.

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وأوضحت وزيرة البيئة، فى بيان، أصدرته الوزارة - آنذاك - أن المسح البحرى يهدف إلى بناء قاعدة معلوماتية إيكولوجية لحالة الموائل الطبيعية بكامل ساحل خليج العقبة ومدى استجابتها للضغوط والمهددات الطبيعية والبشرية الواقعة عليها للاستفادة منها فى وضع مخططات الإدارة البيئية الملائمة بمحميات خليج العقبة وسواحل المدن المطلة على الخليج، بالإضافة إلى وضع برامج الرصد المستقبلية.

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وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن أعمال المسح الحقلى تتضمن وضع توصيفاً طوبوغرافياً (مكانى) وبيولوجياً (حيوى) لمنطقة الشاطئ والنطاق الساحلى والأنشطة التى تمارس بهما وكثافاتها والتدابير والإجراءات المقترحة بشأنها، بالإضافة إلى تقييم حالة الكائنات البحرية بمنطقة المسطح المرجانى التى تقع بين خط الشاطئ وحافة الشعاب المرجانية قبيل المياه المفتوحة بما يبين حالة مكوناته والكائنات البحرية المرتبطة بتلك الموائل من مراجين ولافقاريات كذلك نسب الأغطية الحية لكل منها وكثافاتها النسبية وأنواع اللافقاريات الموجودة به علاوة على رصد حالة الشعاب المرجانية وآثار التغيرات المناخية عليها، وحصر أعداد الأسماك الموجودة بالموقع وأنواعها.

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جديرا بالذكر، أن أعمال المسح البحرى يشمل كافة أنماط الموائل البحرية ومواقع الغوص والأنشطة البحرية التى تمارس على امتداد ساحل الخليج، وقد تم الانتهاء حتى الآن من مسح مسافة تزيد على 70 كيلو متر من ساحل خليج العقبة، والتى تتضمن محمية نبق وساحل مدينة دهب، بالإضافة الى محمية أبو جالوم من جنوب مدينة نويبع وحتى مركز الزوار، وجار استكمال أعمال المسح البحرى للمناطق المستهدفة.

 


خليج العقبة

الملك عبد الله الثانى

ولى عهد الاردن

العاهل الاردنى

الحفاظ على البيئة

تنظيف مياه العقبة

الحسين بن عبد الله

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