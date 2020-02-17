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"الصحة": الدولة قدمت "ملحمة وطنية" بموقفها مع العائدين من الصين

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:25 م
"الصحة": الدولة قدمت "ملحمة وطنية" بموقفها مع العائدين من الصين خالد مجاهد
كتب محسن البديوى

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أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المصريين العائدين من الصين خضعوا للحجر الصحى لمدة 14 يومًا، خاصة أن هذه هى فترة حضانة فيروس كورونا، وخلال هذه الفترة تم متابعتهم من الناحية الطبية على أعلى مستوى.

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية"dmc ، مساء الاثنين، أن وزارة الصحة قبل أن تقرر خروجهم من الحجر الصحي، تأكدت من سلامتهم بنسبة 100%، وتم خروجهم اليوم من الحجر الصحي بسلام، مشيرًا إلى أن العائدين توجهوا بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حرصه من نقلهم من الصين لمصر، ووضعهم في الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم.

 

ولفت إلى أن ما قامت به الدولة للحفاظ على أبناء مصر العائدين من الصين عبارة عن ملحمة وطنية، معقبًا: "من النهاردة هيعيشوا حياتهم الطبيعية ومطمئنين عليهم بنسبة 100%".

 

 


الصحه

خالد مجاهد

التلفزيون

التوك شو

ووهان

كورونا

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