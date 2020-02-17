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الشرطة الإسرائيلية تعلن إحباط محاولة اختطاف ضابطين بالجيش

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:05 م
الشرطة الإسرائيلية تعلن إحباط محاولة اختطاف ضابطين بالجيش الجيش الاسرائيلى
كتــب- هاشم الفخراني

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كشف المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن فشل محاولة اختطاف ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي وصديقه بالقرب من مدينة الناصرة شمال إسرائيل.

وقال المتحدث ، إن اثنين من سكان قرية بئر المكسور، أحدهما ضابط في الجيش وصديقه، وصلا إلى مدينة الناصرة بسيارة، وفجأة وصل إلى المكان عدد من المشتبهين واعتدوا عليهما، وتمكن الضابط من الهرب من السيارة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث قوله : قام أحد المشتبهين بسرقة السيارة وصديق الضابط وسلاحه داخلها، فقامت الشرطة على الفور بنصب الحواجز، وتم استدعاء مروحية شرطية إلى المكان بهدف العثور على المشتبهين، والضحية الثانية، صديق الضابط الذي اختطف، وخلال فترة قصيرة تم العثور على السيارة المسروقة في منطقة الزرازير

وذكرت هيئة الإذاعة والبث التلفزيون الإسرائيلية ، أنه وقع الحادث مساء السبت ، حين انضم الضابط إلى اجتماع مع صديقه، وكان الاثنان يقودان السيارة عندما أوقفتهما ثلاث سيارات فجأة خرج منها نحو 15 رجلاً ملثما، أخرجوه من السيارة وتحت التهديد بإطلاق النار عليهما تم الاعتداء الجسدي عليهما بواسطة قضبان حديدية.

وقال الضابط ، في تصريح للإذاعة العامة إنه تم نقل صديقه إلى مكان منعزل، وأجبره المجهولون على تصوير فيديو له وهو يشتم قريته وتم بعدها نشر الفيديو. ثم أُطلق سراحهم عندما أدركوا أن الشرطة هرعت الى الموقع.

ونقل الضابط وصديقه إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأكدت الشرطة تفاصيل الحادث، وتشير التقديرات الأمنية إلى أن هذا لم يكن حادثًا مقاوما، بل عملا جنائيا.

 


إسرائيل

فلسطين

مدينة الناصرة

تل ابيب

القدس المحتلة

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