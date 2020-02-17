الشباب والرياضة بالقليوبية تدشن حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا

دشنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية حملة توعية صحية حول مخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية من الفيروس وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية، على أن تكون أولى فاعليات المبادرة من مركز شباب اكياد دجوى بطوخ بحضور وكلاء وزارة الشباب والرياضة والصحة وقيادات مجتمعية ، واعدادكبيرة من أهالي طوخ وأعضاء مراكز الشباب.
كما يتم عقد عدة ندوات صحية بمراكز شباب المحافظة يحاضر فيها أحد الأطباء المتخصصين والذي بتم ترشيحه من قبل مديرية الصحة للتعريف بالأمراض الفيروسية بشكل عام بفيروس كورونا على وجه الخصوص وكيفية الوقاية منها وما هي الأعراض التي تستدعي زيارة الطيب ، كذلك من خلال ملصقات الإرشادية لعرضها داخل مراكز الشباب.
وفي زيارة مفاجأة لمركز شباب اكياد دجوى تابع الصبروط استعدادات المركز لاستقبال لقاء تدشين المبادرة يبدأ البرنامج بالسلام الجمهور وكلمة الصبروط للترحيب بالحضور وتدشين المبادرة، وإلقاء اولى ندواتها من قبل الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.
تطلق المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
وذلك إيمانا بدور مراكز الشباب في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية في مختلف المجالات ، وانطلاقا من تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الإنسان المصري ثقافيا ونفسيا وبدنيا وصحيا .
وفي سياق آخر نظمت كلية الطب ببنها، اليوم الأحد،أول ورشة عمل للتوعية والتدريب والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، بإشراف وتنسيق الدكتورة راندا مصطفى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بقاعة مجلس الكلية والقاعة المجاورة لها بكلية الطب، وذلك في إطار الإستعداد للترصد والوقاية من أي احتمالات للعدوى بفيروس كورونا المستجد،وبناءًا على توجيهات رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بنها .
وعُقدت الورشة اليوم بالتعاون مع قسم الطب الوقائي بمديرية الصحة بالقليوبية ولجنة مكافحة العدوى بمستشفيات بنها الجامعية، بحضور الدكتور طارق العيسوي مدير مستشفيات بنها الجامعية،والدكتورة إيمان البيطار وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا،والدكتور عمرو الدخاخني.
وحضر الورشة عدد من الأطباء من مختلف الإدارات الطبية بالجامعة، وأساتذة الكليات، والطلاب من مختلف الكليات بجامعة بنها، كما تم تدريب الحضور على الإرتداء السليم للكمامات الوقائية بمختلف أنواعها، وكيفية تطهير المنازل والبيئة المحيطة بمختلف تركيزات الكلور، وأصول التغذية السليمة، وذلك لرفع كفاءة جهاز المناعة لمقاومة أي احتمال بالعدوى.
وفي هذا السياق أكد الدكتور مصطفى القاضي القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بنها ، على أهمية الاستعداد الكامل لمواجهة هذا الفيروس من خلال تنظيم ورش عمل لكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ومن ناحيتها أشارت الدكتورة راندا مصطفى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، إلى أن الوقاية خير من العلاج، ودعت إلى أهمية منع المصافحة بالقبلات وجعلها أسلوب حياه، كما نوهت إلى أنه سيتم تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية في مختلف قطاعات المحافظة والمدارس والنقابات، كما يمكن التواصل عن طريق الخط الساخن لأي حالة مشتبه فيها.
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