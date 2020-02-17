سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 09:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الشئون القانونية تحقق مع طبيب "الزقازيق العام" لتحريضه أهل مريضة بالتعدى على ممرضة

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:16 م
الشئون القانونية تحقق مع طبيب "الزقازيق العام" لتحريضه أهل مريضة بالتعدى على ممرضة محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الدكتور صبحي الخوانكي مدير مستشفي الزقازيق بمحافظة الشرقية ، إحالة طبيب مقيم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، لاتهامة بتحريض أهلية مريض يالتعدي علي ممرضة أثناء تأدية عملها .

وقال مدير مستشفى الزقازيق بمحافظة الشرقية لـ " اليوم السابع "، إنه اتخذ الإجراءات اللازمة حيال تلقى شكوي بالواقعة، ولفت إلى أن الممرضة كان يجب عليها تحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى بشأن تعدى نجل مريضة عليها، لأخذ كامل حقوقها القانونية والأدبية حيال التعدى عليها .

وكانت حررت ممرضة بمستشفى الزقازيق العام، مذكرة تتهم فيها طبيب بتحريض أسرة مريض ضدها، لتقوم الأخيرة للتعدي عليها  بالضرب والسب بالألفاظ الخارجة خلال عملها  .

وقالت الممرضة " هند محمد سعيد "، أنها أثناء عملها في الإستقبال، حضرت حالة قامت بتقديم الإسعافات الأولية، واستدعاء المختص من قسم العناية لمناظرتها ويدعي الدكتور" أحمد . هـ " طبيب مقيم، الذى قرر إجراء لها أشعة رسم قلب، مضيفا عندما افادته أن جهاز القلب  متعطل سبني  أمام المتواجدين ،  و حرض أسرة المريضة ضدي بأني أدعى كذبا تعطل الجهاز   ، ليقوم نجل المريضة بالتعدي عليا بالركل و السب بالألفاظ الخارجة .

وأضافت أنه فور تجمع زملائي حولي، هرب نجل المريضة من الاستقبال، ولم يستطع الأمن ضبطه، مطالبة الدكتور هشام مسعود وكيل الوازارة، ونقابة التمريض بمتابعة التحقيق فى الواقعة .

من جانبها أفادت سماح محمود عضو مجلس نقابة التمريض بالشرقية، أن ما حدث لزميليتهم هو غير مقبول، و سيتم إرسال محامي نقابة لمتابعة التحقيق في الواقعة .

كانت مديرية الصحة، دعمت المستشفي خلال الأيام الماضية بمبلغ 209 ألف جنيه لرفع كفاءة المصاعد ، وبعض أعمال الكهرباء ، وشراء بعض الأجهزة مثل "المجفف"، وعمل بوابات حديدية للصيدليات، هذا بخلاف ما تم دعمه بمبلغ 3 مليون جنيه منذ بداية العام المالى الحالى وحتي الآن منهم 2.424 مليون جنيه للمباني 630 ألف للآلات بعد أن رصدت اللجنة التى ووجها لمتابعة لمستشفي الزقازيق، العديد من السلبيات، أبرزها عجز في الأدوية دون توقيع الإدارة  غرامات علي الشركات المتعاقد معها ، ووجود أعطال في أجهزة المعامل و معدات طبية أخرى ، مضيفا انه جاري اتخاذ الإجراء اللازم بشأن السلبيات

 


الشرقية

اخبار الشرقية

صحة الشرقية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلام ستات.. أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد"

كلام ستات.. أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد"

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة