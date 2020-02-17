الشئون القانونية تحقق مع طبيب "الزقازيق العام" لتحريضه أهل مريضة بالتعدى على ممرضة

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور صبحي الخوانكي مدير مستشفي الزقازيق بمحافظة الشرقية ، إحالة طبيب مقيم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، لاتهامة بتحريض أهلية مريض يالتعدي علي ممرضة أثناء تأدية عملها .

وقال مدير مستشفى الزقازيق بمحافظة الشرقية لـ " اليوم السابع "، إنه اتخذ الإجراءات اللازمة حيال تلقى شكوي بالواقعة، ولفت إلى أن الممرضة كان يجب عليها تحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى بشأن تعدى نجل مريضة عليها، لأخذ كامل حقوقها القانونية والأدبية حيال التعدى عليها .

وكانت حررت ممرضة بمستشفى الزقازيق العام، مذكرة تتهم فيها طبيب بتحريض أسرة مريض ضدها، لتقوم الأخيرة للتعدي عليها بالضرب والسب بالألفاظ الخارجة خلال عملها .

وقالت الممرضة " هند محمد سعيد "، أنها أثناء عملها في الإستقبال، حضرت حالة قامت بتقديم الإسعافات الأولية، واستدعاء المختص من قسم العناية لمناظرتها ويدعي الدكتور" أحمد . هـ " طبيب مقيم، الذى قرر إجراء لها أشعة رسم قلب، مضيفا عندما افادته أن جهاز القلب متعطل سبني أمام المتواجدين ، و حرض أسرة المريضة ضدي بأني أدعى كذبا تعطل الجهاز ، ليقوم نجل المريضة بالتعدي عليا بالركل و السب بالألفاظ الخارجة .

وأضافت أنه فور تجمع زملائي حولي، هرب نجل المريضة من الاستقبال، ولم يستطع الأمن ضبطه، مطالبة الدكتور هشام مسعود وكيل الوازارة، ونقابة التمريض بمتابعة التحقيق فى الواقعة .

من جانبها أفادت سماح محمود عضو مجلس نقابة التمريض بالشرقية، أن ما حدث لزميليتهم هو غير مقبول، و سيتم إرسال محامي نقابة لمتابعة التحقيق في الواقعة .

كانت مديرية الصحة، دعمت المستشفي خلال الأيام الماضية بمبلغ 209 ألف جنيه لرفع كفاءة المصاعد ، وبعض أعمال الكهرباء ، وشراء بعض الأجهزة مثل "المجفف"، وعمل بوابات حديدية للصيدليات، هذا بخلاف ما تم دعمه بمبلغ 3 مليون جنيه منذ بداية العام المالى الحالى وحتي الآن منهم 2.424 مليون جنيه للمباني 630 ألف للآلات بعد أن رصدت اللجنة التى ووجها لمتابعة لمستشفي الزقازيق، العديد من السلبيات، أبرزها عجز في الأدوية دون توقيع الإدارة غرامات علي الشركات المتعاقد معها ، ووجود أعطال في أجهزة المعامل و معدات طبية أخرى ، مضيفا انه جاري اتخاذ الإجراء اللازم بشأن السلبيات