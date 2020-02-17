السيطرة على حريق كابل كهرباء فى جامعة القاهرة دون إصابات

كتب كريم صبحى

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق كابل كهرباء بجامعة القاهرة ، بعدما تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق ، وجارى تحرير محضر بالواقعة .

كما نجح رجال الحماية المدينة فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.