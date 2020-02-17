السياحة والآثار تستعد لافتتاح متحف الغردقة بتمويل كامل من القطاع الخاص

تعمل وزارة السياحة والآثار على سرعة إنهاء تجهيزات متحف الغردقة استعدادا لافتتاحه خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليكون أول متحف يعرض تاريخ مصر من الحضارة الفرعونية مرورا بكل العصور فى مقصد سياحى شاطئى، وذلك يأتى فى إطار جهود وزارة السياحة والأثار لدمج الأنماط السياحية المختلفة فى مصر معا، وخاصة الشاطئية والثقافية وتقديم منتج متنوع للسائح.

ومن المرتقب أن يتم افتتاحه نهاية شهر فبراير الجارى أو بداية مارس المقبل، حيث يعمل المجلس الأعلى للأثار على اختيار التوقيت المناسب، وتم تحديد أسعار التذاكر لتكون 200 جنيه للأجنبى و100 جنيه للطالب، وهو أول متحف فى مصر يتم بناؤه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث لم يٌكلف الدولة المصرية أى تكلفة مادية.

وتم إنشاء المتحف من خلال إحدى الشركات المصرية قطاع خاص بالشراكة مع شركات قطاع الأعمال، وكان لديهم مبنى موجود فى الغردقة وغير مستغل، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للأثار تم إدخال بعض التعديلات الانشائية عليه، وتعديلات فى التصميم ليتناسب مع طراز المتحف، وتسلمت بالفعل وزارة السياحة والأثار المبنى حيث ستقوم بإدارته بالكامل والأرباح ستكون مناصفة بين الشركات الخاصة والوزارة.

وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار عن متحف الغردقة، إنه نموذج يحدث لأول مرة فى مصر من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص فى إنشاء متحف، لافتا إلى أنه نموذج يٌشجع المستثمرين على مثل هذه المتاحف فى المقاصد الشاطئية التى تشهد تواجد كثيف للسياح، وبالتالى تكون وزارة السياحة والاثار حققت أحد أهدافها بتقديم وجبه تاريخية دسمه للسائح الذى جاء للترفيه.