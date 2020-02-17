سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 09:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان يتطلع إلى تطوير علاقاته مع اليابان

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:35 م
السودان يتطلع إلى تطوير علاقاته مع اليابان وزير الخارجية السودانى
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن تطلع الخرطوم إلى تطوير العلاقات مع اليابان سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
وبحث وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير الصديق عبدالعزيز، اليوم الإثنين، مع سفير اليابان لدى الخرطوم شنجي أوربياشي، الذي انتهت فترة عمله بالسودان، مجمل العلاقات والتعاون بين البلدين.
وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية أن بلاده تحرص على الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتطورة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة والبنى التحتية.
وأشار إلى أهمية عقد لجنة التشاور السياسي وتبادل الزيارات على مستوى كبار المسئولين في تعزيز العلاقات بين البلدين واستكشاف مجالات تعاون جديدة، معربًا عن شكره للسفير الياباني على الجهود التي بذلها في تطوير علاقات بلاده مع السودان.
من جانبه، أكد السفير الياباني أن بلاده تولي إهتماما خاصا بعلاقاتها مع السودان، مشيرا إلى أنه لمس رغبة عدد من الشركات و رجال الأعمال اليابانيين في الاستثمار بالسودان بعد التغيير الذي حدث به.
وأكد أهمية لجنة التشاور السياسي في تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيدا بحجم التعاون الذي وجده من وزارة الخارجية و الجهات المعنية الأخرى.

السودان

الخرطوم

اليابان

شنجي أوربياشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلام ستات.. أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد"

كلام ستات.. أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد"

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة