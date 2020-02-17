السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة قتل عامل بالخطأ فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة قتل سائق توك توك، وذلك عن طريق الخطأ أثناء مشاجرة في المطرية .

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، اخطارا من مستشفى المطرية التعليمي، يفيد بوصول سائق توك توك 35 سنة، مصابًا بطعنه نافذة في قلبه، لفظ أنفاسه الأخيرة على أثرها .

على الفور انتقل رجال مباحث المطرية، وبصحبتهم قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبعمل التحريات ، وجمع المعلومات اللازمة ، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، أن بداية الواقعة كانت بنشوب مشاجرة بين شقيق المجنى عليه وأخر عاطل، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهما، قام خلالها بإخراج سلاح أبيض " مطواة قرن غزال " ، للاعتداء على شقيق المجنى عليه ، تدخل على اثرها الضحية للدفاع عن شقيقه ، أصيب بطعنه نافذة في القلب ، سقط غارقا في دمائه مفارقا الحياة .

وبإعداد الأكمنة اللازمة ، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية ، وبصحبتهم قوة أمنية من ضبط المتهم ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات ، والتي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق معه ، والتي أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات .