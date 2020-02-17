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السجن 10 سنوات لمتهم وغرامة 100 ألف جنيه للاتجار فى المخدرات بسوهاج

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:19 م
السجن 10 سنوات لمتهم وغرامة 100 ألف جنيه للاتجار فى المخدرات بسوهاج مجمع محاكم سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "أ.م.ع" 32 سنة عامل بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز سوهاج، صدر القرار برئاسة المستشار عماد نجدى وعضوية المستشارين احمد عبد التواب وروميل شحاتة بأمانة سر خالد سلامة.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، وتوزيعها على عملائه، وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "معروف.أ.ع" 29 سنة عامل بالسجن 7 سنوات لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه "حمادة.ب.ع" بأن قام بإطلاق النار عليه بدائرة مركز جرجا بسوهاج بسبب خلافات بينهما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية المستشارين حسين عبد الرازق، واحمد محمد معوض، بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2009 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس مباحث مركز جرجا بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق نارى فى جسده وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما أسفرت عن حدوث مشاجرة بين الطرفين قام على أثرها المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه مما أسفر عن إصابته.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع فى القتل، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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