"الزراعة": لجان متخصصة للتوعية من مخاطر المناخ المتغير للخضر لزيادة الإنتاج

كثفت الادارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، من برامجها التوعوية ولجانها المرورية على المحاصيل الزراعية للخضر بمحافظات الجمهورية،منها لجان مشكلة من قبل إدارة امراض النبات،ووقاية النباتات،والحاصلات الزراعية،تعمل على تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين بإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من المناخ المتغير ،حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الانتاج وتساقط الثمار والتوعية بضرورة اتباع الارشادات والتوصيات التى تصدرها اللجان لحماية وزيادة الإنتاج.

وقال المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، فى تصريحات "اليوم السابع "إن هناك حملات مكثفة من خلال لجنة متخصصة للمرور على زراعات الخضروات بمختلف المحافظات،

ولجميع أنواع الخضر،لحث المزارعين على زيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلى وزيادة الصادرات.

وأضاف رئيس المحاصيل الزراعية ،أن هدف اللجان المرورية حل جميع المشاكل والمعوقات التى تواجه مزراعى الخضروات،وحثهم على زيادة الانتاجية،بالإضافة إلى أن هناك تسهيلات فى منح مشاتل الخضروات والفاكهة التى تخضع لإشراف وزارة الزراعة،والجهات الفنية لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج من الخضروات فى الأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى،وزيادة الصادرات إلى الخارج.

وتابع محمود عطا، أن الإدارة تقوم حالياً بعمل دورات تدريبية،لإقناع المزارعين بتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة المنزرعة من محاصيل الخضروات،داخل الزراعات الحقلية،وذلك لضبط منظومة الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الاعتماد على الزراعات الثانوية لمحاصيل الخضر،وتنفيذ البرامج التدريبية وإعداد سيناريوهات لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على إنتاج محاصيل الخضر والمحاصيل البستانية خلال السنوات المقبلة، واستنباط سلالات من هذه المنتجات ذات إنتاجية،ومراجعة المقننات السمادية التى تضمن تحقيق أعلى إنتاجية.