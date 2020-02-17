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"الزراعة" تعلن الموافقة على تصدير 74 ألف شتلة فواكه من 14 صنفا لـ7 دول

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:26 م
"الزراعة" تعلن الموافقة على تصدير 74 ألف شتلة فواكه من 14 صنفا لـ7 دول وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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أعلنت لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، الموافقة على تصدير 74 ألف شتلة فواكه متنوعة لعدد 7 دول وفقا للمعايير المعنية بتصدير شتلات الحاصلات البستانية، منها 34 ألف شتلة للكويت و12 ألف شتلة للسعودية و10 آلاف شتلة للأردن و17 ألف شتلة للصومال، وأكدت لجنة التقاوى أن جميع الشتلات والتقاوى المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية التى تطلبها دول التصدير، وجارى الموافقات على شحنات تصدير الشتلات والتقاوى.

 

وأوضح تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، أنه تمت الموافقة على تصدير 12 ألف شتلة تين أسبانى وكاكى وقشطة عبدالرازق وبشملة للسعودية، بالإضافة إلى تصدير 10 ألاف شتلة عنب سبريور للأردن، مشيرا إلى الموافقة على تصدير 17 ألف شتلة برتقال بسرة ومانجو كيت وليمون بنزهير إلى الصومال.

 

وأضاف التقرير، أنه تمت الموافقة على تصدير 34 ألف شتلة برتقال صيفى وتين أسبانى وخوخ فلوريدا وكمثرى ليكونت وتوت عمانى وتفاح آنا وبرقوق أفريكانو وكاكى ومشمش كانينو وبشملة وقشطة عبد الرازق وأفوكادو وشيكو وكيمكوات ومانجو كيت وعنب فليم إلى الكويت، وأكدت لجنة التقاوى أن جميع الشتلات والتقاوى المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية التى تطلبها دول التصدير، وجارى الموافقات على شحنات تصدير الشتلات والتقاوى.

 

وأشار التقرير إلى أنه تمت الموافقة على تصدير 600 شتلة عنب فليم وتين أسبانى وكاكى ورمان وندر فل وزيتون تفاحى وبشملة وقشطة عبدالرازق ومانجو تومى وجوافة بناتى، إلى هولندا بالإضافة إلى تصدير 250 فسيلة نخيل إلى تايلاند، و30 سلالة عقل قصب سكر إلى زامبيا، وأوضح التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.


شتلات فاكهة

المحاصيل الزراعية

الحاصلات الزراعية

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