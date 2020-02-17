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الرى تتوقع عدم سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحرى

الإثنين، 17 فبراير 2020 07:24 ص
الرى تتوقع عدم سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحرى امطار - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى اليوم وقد تصل إلى القاهرة، حيث يتم متابعة حالة الطقس على مدار الساعة الساعة، وإبلاغ كافة المعنين بالتنبؤات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
 
وتم إعلان حالة الطوارىء بمركز التنبؤ استعداداً لموسم الأمطار والسيول، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الإستشعار عن بعد.
 
وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية، ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.
 
وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.
 
وشكلت هيئة حماية الشواطىء غرف عمليات على مستوى الإدارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة، وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة، لتلقى أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، والتنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة، حتى نهاية فصل الشتاء.
 
 

مركز التنبؤ

الساحل الشمإلى

امطار

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