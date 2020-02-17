الرئيس التنفيذى لأفغانستان يعلن إتمام اتفاق السلام بين طالبان وأمريكا

يشار إلى أن احترام هذه الهدنة - التي من المفترض أن تثبت حسن نوايا حركة طالبان وقدرتها على السيطرة على عناصرها - مقدمة لإبرام اتفاق حول انسحاب ما بين 12 ألفا إلى 13 ألف عسكري أمريكي من أفغانستان.

ويوجد في أفغانستان حوالي 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أمريكيون، يعملون ضمن حلف شمال الأطلسي "الناتو" بقيادة الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية.

من جانب أخر قال النائب الثاني للرئيس الأفغاني محمد ساروار دانيش اليوم الاثنين، إن ملايين الأفغان عادوا إلى ديارهم على مدار السنوات الخمس الماضية من باكستان وإيران.