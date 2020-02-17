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الذهب العالمى يتراجع من ذروة أسبوعين بفعل تحفيز بنك الصين المركزى

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:24 م
الذهب العالمى يتراجع من ذروة أسبوعين بفعل تحفيز بنك الصين المركزى الذهب
رويترز

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تراجعت أسعار الذهب العالمى اليوم الاثنين، من قرب أعلى مستوى في أسبوعين إذ أدى تدخل على صعيد السياسة النقدية من البنك المركزي الصيني للحد من الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا لطمأنة المستثمرين وعزز الطلب على الأصول عالية المخاطر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1580.27 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1583.30 دولار.

وحوم الذهب في وقت سابق من الجلسة حول مستوى يوم الجمعة القريب من ذروة أسبوعين عند 1584.65 دولار، لكن مكاسبه تقلصت مع ارتفاع الأسهم العالمية بعدما خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على قروضه متوسطة الأجل في محاولة لامتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي.

وحوم الدولار قرب ذروة أربعة أشهر التي بلغها في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب باهظا نسبيا لحملة العملات الأخرى.

ووصل الذهب المقوم باليورو إلى ذروة قياسية عند 1463.98 يورو للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.9 % إلى 2477.26 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.2 % إلى 17.76 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.6 % إلى 969.11 دولار.

ومن المتوقع أن تكون المعاملات ضعيفة لأن الأسواق المالية في الولايات المتحدة مغلقة اليوم في عطلة.


الذهب العالمى

البنك المركزي الصيني

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سبائك ذهب

اسعار الذهب العالمي

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