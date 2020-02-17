الدستورية العليا تعقد مؤتمرا غدا لإعلان فعاليات اجتماع رؤساء المحاكم الأفريقية

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

تعقد المحكمة الدستورية العليا غدا الثلاثاء مؤتمرا صحفيا فى الواحدة ظهرا، بمقر المحكمة، وذلك للإعلان عن تفاصيل فعاليات اجتماع القاهرة الرابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، المزمع انعقادها فى الفترة من 22 فبراير حتى 25 فبراير 2020.

ويشارك فى أعمال المؤتمر رؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الأفريقية، إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري.

كانت بداية اجتماعات رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية عام 2017 بمبادرة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، آنذاك، حيث تم تنظيم المؤتمر بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، وبالاشتراك مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وبدأت هذه الاجتماعات فى الانعقاد بشكل دورى كل عام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت من أبرز التوصيات التى شهدها الاجتماع فى دورته الثالثة العام الماضي، انعقاد المؤتمر كل عام فى الربع الأول من كل سنة فى القاهرة تحت اسم «اجتماع القاهرة رفيع المستوى» الذى يضم رؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وإنشاء مركز تدريب هدفه تبادل الخبرات بين جميع قضاة المحاكم العليا فى القارة الأفريقية.

كما صدرت توصيات فى

موضوعات متعلقة بحماية البيئة ومكافحة الإرهاب، وحماية الفئات المهمَّشة، سواء المرضى أو المرأة أو الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما شهد الاجتماع الماضى إطلاق المنصة الإلكترونية القانونية للمحاكم الدستورية الأفريقية لتعزيز التعاون القضائى بين الدول الأفريقية.