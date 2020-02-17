"الداخلية" توزع مساعدات عينية وغذائية على المواطنين.. صور

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

واصلت وزارة الداخلية، تنفيذ مبادرة "كلنا واحد"، توجه قافلة خدمية وإنسانية وطبية لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، بمحافظات الأقصر، والبحيرة، والدقهلية وبنى سويف، والقليوبية، وأسيوط، فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وأوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية استهدفت عدد من القرى والمناطق الأكثر احتياجا بنطاق محافظات الأقصر، البحيرة، الدقهلية، بنى سويف، القليوبية، أسيوط، وذلك بالتنسيق بين مديريات أمن الأقصر والبحيرة والدقهلية وبنى سويف والقليوبية وأسيوط، قطاعات الأحوال المدنية، الخدمات الطبية، المشروعات والتنمية "منظومة أمان"، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق.













وتم توزيع المساعدات العينية بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان، على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، فى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، فقد تم استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطنى تلك المناطق ، وقد لاقى ذلك قبولاً واستحسانا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.