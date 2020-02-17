الخشت يكلف بتطوير الأعمال الكهروميكانيكية لمستشفى الأطفال الياباني

كلف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة، بالإشراف على تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمبنى العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي (الياباني) التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، كما وجه بضرورة تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي أبو الريش الياباني والمنيرة، وتحسين خدمات الطوارئ والرعاية الطبية المقدمة بهما، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية وعدم السماح بأي تقصير في العمل.

وأكد الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة اليوم الأثنين ، استمرار عمليات تطوير مستشفيات أبو الريش لزيادة قدرتها الاستيعابية، واستكمال المرحلة الثانية من التطوير، وقال إن هناك قطاعات متعددة في المستشفيات والجامعة بشكل عام في وضع غير جيد منذ سنوات عديدة، وأننا نعمل على تطويرها وإعادة تأهيليها ورفع كفاءتها وفق جدول زمني تدريجيًا، حتى لا تتعطل كلها عن العمل دفعة واحدة.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن عن تبرع مارثون زايد الخيري فى نسخته السادسة، والذي تقيمه وزارة الشباب والرياضة واللجنة العليا لماراثون زايد من دولة الإمارات العربية المتحدة، بخمسة مليون جنيه مصري لصالح المعهد القومي للأورام، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسفير الإمارات بمصر جمعة مبارك الجنيبى.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه تم إصلاح التلفيات بمبنى معهد الأورام بنسبة 100٪؜ ، كما تم إنجاز 50% من عمليات التطوير الإضافية، و40% من أعمال التطوير بالمبنى الجنوبي الذي سوف يؤدي إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الاورام بنسبة 30٪؜، لافتًا إلى أن أعمال التطوير داخل معهد الأورام تتم على مرحلتين، المرحلة الأولى العاجلة، والتي تضمنت أعمال إصلاح التلفيات وتوحيد الشكل العام، وإعادة تأهيل المبنى الشمالي ومبنى قاعة المؤتمرات والمبنى الإداري، مضيفًا أن المرحلة الثانية من أعمال التطوير تتضمن تحديث المبنى الإداري، ومبنى القاعات، والفناء الشمالي والجنوبي.