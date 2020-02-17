سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 11:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الخشت يكلف بتطوير الأعمال الكهروميكانيكية لمستشفى الأطفال الياباني

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:19 ص
الخشت يكلف بتطوير الأعمال الكهروميكانيكية لمستشفى الأطفال الياباني الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كلف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة، بالإشراف على تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمبنى العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي (الياباني) التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، كما وجه بضرورة تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي أبو الريش الياباني والمنيرة، وتحسين خدمات الطوارئ والرعاية الطبية المقدمة بهما، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية وعدم السماح بأي تقصير في العمل.
 
وأكد الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة اليوم الأثنين ،  استمرار عمليات تطوير مستشفيات أبو الريش لزيادة قدرتها الاستيعابية، واستكمال المرحلة الثانية من التطوير، وقال إن هناك قطاعات متعددة في المستشفيات والجامعة بشكل عام في وضع غير جيد منذ سنوات عديدة، وأننا نعمل على تطويرها وإعادة تأهيليها ورفع كفاءتها وفق جدول زمني تدريجيًا، حتى لا تتعطل كلها عن العمل دفعة واحدة.
 
 
كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن عن تبرع مارثون زايد الخيري فى نسخته السادسة، والذي تقيمه وزارة الشباب والرياضة واللجنة العليا لماراثون زايد من دولة الإمارات العربية المتحدة، بخمسة مليون جنيه مصري لصالح المعهد القومي للأورام، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسفير الإمارات بمصر جمعة مبارك الجنيبى.
 
وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه تم إصلاح التلفيات بمبنى معهد الأورام بنسبة 100٪؜ ، كما تم إنجاز 50% من عمليات التطوير الإضافية، و40% من أعمال التطوير بالمبنى  الجنوبي الذي سوف يؤدي إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الاورام بنسبة 30٪؜، لافتًا إلى أن أعمال التطوير داخل معهد الأورام تتم على مرحلتين، المرحلة الأولى العاجلة، والتي تضمنت أعمال إصلاح التلفيات وتوحيد الشكل العام، وإعادة تأهيل المبنى الشمالي ومبنى قاعة المؤتمرات والمبنى الإداري، مضيفًا أن المرحلة الثانية من أعمال التطوير تتضمن تحديث المبنى الإداري، ومبنى القاعات، والفناء الشمالي والجنوبي.

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار عاجله

محمد الخشت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

"سبحة المسيحيين".. تعرف على أقصر وأقوى صلاة يتلوها الأقباط مع السبحة

"سبحة المسيحيين".. تعرف على أقصر وأقوى صلاة يتلوها الأقباط مع السبحة

لو حبيبك برج الحوت.. اعرفى 9 علامات على أنه صادق فى مشاعره

لو حبيبك برج الحوت.. اعرفى 9 علامات على أنه صادق فى مشاعره

انفراد.. صور أول لودر تم تصنيعه بأيادى مصرية فى مصانع "الإنتاج الحربى"

انفراد.. صور أول لودر تم تصنيعه بأيادى مصرية فى مصانع "الإنتاج الحربى"

الرئيس السيسى يفتتح اليوم مشروعات جديدة بشركة أبوزعبل " مصنع 300 الحربى"

الرئيس السيسى يفتتح اليوم مشروعات جديدة بشركة أبوزعبل " مصنع 300 الحربى"

اليوم.. الحكم على 16 متهما بالإتجار فى البشر وتهريب المهاجرين بشكل غير شرعى

اليوم.. الحكم على 16 متهما بالإتجار فى البشر وتهريب المهاجرين بشكل غير شرعى

الحبس عقوبة الإخلال بالأمن وتعطيل سير المباريات والأنشطة الشبابية

الحبس عقوبة الإخلال بالأمن وتعطيل سير المباريات والأنشطة الشبابية

المرور تواجه الشبورة بغرفة عمليات وتخصيص خط ساخن للإغاثة

المرور تواجه الشبورة بغرفة عمليات وتخصيص خط ساخن للإغاثة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة