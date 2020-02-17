واشنطن(أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان مشترك مع وزارة الصحة اليوم الاثنين، ثبوت إصابة 14 مواطنًا أمريكيًا ممن كانوا على متن سفينة "دايموند برينسس" السياحية الراسية فى ميناء "يوكوهاما" اليابانى بفيروس كورونا الجديد، وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن الحكومة الأمريكية أرسلت طائرتان لإجلاء مواطنيها العالقين على متن السفينة السياحية التى تقشى بها فيروس كورونا المستجد ، وغادرت الطائرتان العاصمة اليابانية طوكيو من مطار هانيدا وعلى متنهما المئات من المواطنين الأمريكيين.

يذكر أنه تم وضع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في الحجر الصحى فى قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا وفي قاعدة سان أنطونيو لاكلاند المشتركة فى تكساس.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وكانت طائرتان مستأجرتان من طراز (بوينج 747 ) وصلت إلى العاصمة اليابانية طوكيو يعتقد أنهما من أجل الأمريكيين الذين يتم إخلاؤهم من على متن سفينة السياحة (دايموند برينسيس) الخاضعة لحجر صحي قبالة سواحل البلاد إثر تفشي فيروس كورونا بها.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن الطائرتين التابعتين لشركة طيران (كاليتا) هبطتا في مطار طوكيو هانيدا الدولي في تمام الساعة 8:30 صباحًا (بالتوقيت المحلي لليابان) .

و أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الأحد، عن إصابة 40 أمريكيا كانوا على متن السفينة السياحية الموبوءة "دايموند برينسيس" فى اليابان بفيروس كورونا.

من جهتها أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها تلقت تقارير عن 2048 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و105 حالات وفاة جديدة حتى نهاية يوم أمس، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 70635، بالإضافة إلى 1771 حالة وفاة .

