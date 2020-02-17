أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان مشترك مع وزارة الصحة اليوم الاثنين، ثبوت إصابة 14 مواطنًا أمريكيًا ممن كانوا على متن سفينة "دايموند برينسس" السياحية الراسية فى ميناء "يوكوهاما" اليابانى بفيروس كورونا الجديد، وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن الحكومة الأمريكية أرسلت طائرتان لإجلاء مواطنيها العالقين على متن السفينة السياحية التى تقشى بها فيروس كورونا المستجد ، وغادرت الطائرتان العاصمة اليابانية طوكيو من مطار هانيدا وعلى متنهما المئات من المواطنين الأمريكيين.
يذكر أنه تم وضع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في الحجر الصحى فى قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا وفي قاعدة سان أنطونيو لاكلاند المشتركة فى تكساس.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
وكانت طائرتان مستأجرتان من طراز (بوينج 747 ) وصلت إلى العاصمة اليابانية طوكيو يعتقد أنهما من أجل الأمريكيين الذين يتم إخلاؤهم من على متن سفينة السياحة (دايموند برينسيس) الخاضعة لحجر صحي قبالة سواحل البلاد إثر تفشي فيروس كورونا بها.
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