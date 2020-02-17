الحكومة تستجيب لاستغاثة مواطنة تعانى من مرض مناعى مزمن

كتبت هند مختار

أعلنت الحكومة الاستجابة لشكوى واستغاثة مواطنة على موقع التواصل الإجتماعى التى تعانى من مرض مناعى مزمن وتحتاج للسفر لألمانيا للعلاج .

وقال هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء " تم التواصل مع المريضة/ من محافظة البحيرة وتعاني من مرض مناعي مزمن وأنها توجهت إلي العديد من الأطباء بمصر وتمت الإفادة بأنه ليس لها علاج بالداخل وتحتاج إلى السفر للخارج وأن تكلفة العلاج بألمانيا مليون و700 ألف جنيه مصرى".

واستطرد، قائلا: "تم التواصل مع الأطباء المختصين بالدمرداش وطب الازهر وتمت الإفادة بضرورة إرسال التقارير والأشعة للتقييم والعرض على بعض الخبراء المصريين بالخارج لمعرفة الرأى الطبي فى هذه الحالة، وتم التواصل مع المريضة وتم إعلامها بضرورة إرسال التقارير الطبية للعرض على الأساتذة المختصين وجارى المتابعة لمعرفة الرأي الطبي".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد إلتقى أعضاء فريق منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، بحضور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعماتخاذ القرار، والدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وفى مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته للقاء أعضاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة قائلا: " طلبتمقابلتكم لتوجيه كل الشكر والتقدير لكم جميعا على ما تبذلونه من مجهود في سبيل مساعدة الناس".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المنظومة أصبحت معروفة على مستوى الدولة، وأصبح لدى المواطن انطباع جيدعنها، إذ يمكن له إيصال صوته مع سرعة الاستجابة لشكواه من قبل القائمين على المنظومة، لافتاً إلى أن ذلك بدّل المفهومالسائد لدى المواطنين من أن الحكومة تعمل في واد والمواطن في واد آخر، وهو ما يعطي أهمية كبرى لما تقومون به.

وأشار إلى أن آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلقت ترابطاً بين الحكومة والمواطن، مشددا في هذا الصددعلى ضرورة أن يكون العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة والوصول إلى كافة المسئولين في الدولةمهما كانت مواقعهم، كما أنها تختصر إجراءات بيروقراطية كثيرة، كانت تستغرق شهورا.

وقال رئيس الوزراء موجهاً حديثه لأعضاء المنظومة: لا تتخيلوا كم السعادة التي تغمر أيا من المواطنين عندما يعلم أنهتمت الاستجابة لشكواه، وهذا يبني مزيداً من الثقة بين الدولة والمواطن، تلك الثقة هي الأساس في ترسيخ دعائم الدولةالقوية التي طالما أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف: لذا الفترة المقبلة تتطلب منكم بذل مجهود أكبر للمحافظة على استدامة نجاحكم، لأن الأصعب من تحقيقالإنجاز هو الاستمرار عليه عند نفس المستوى، وأرحب بكل الأفكار الجديدة التي يمكن تقديمها للمواطن، لأننا بحاجةلتوسيع دائرة المستفيدين من المنظومة، مع علمي أن ذلك سيمثل عبئا أكبر عليكم، لكني في الوقت ذاته أعلم أن ماتقومون به من خدمة الناس وحل مشكلاتهم هو نوع من الجهاد في سبيل الله، ستؤجرون عليه.

من جانبه، أعرب الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن بالغ شكره للدعم الذي تقدمهالقيادة السياسية ومجلس الوزراء لتحقيق النجاح للمنظومة.

وأضاف أن المنظومة استقبلت منذ يونيو 2018 وحتى 12 فبراير الجاري عدد 993 ألف شكوى بنسبة 76% منذ قرارإنشاء المنظومة، حيث تم التعامل معها بالدراسة والفحص و تم حفظ 208 آلاف منها وفقا لضوابط فحص ومراجعةالشكاوى، وتوجيه 785 الف شكوى للجهات المختصة لفحص وإزالة أسباب الشكاوى (منها 72% للوزارات، و23% للمحافظات، و3% للهيئات والأجهزة، و2% للجامعات).