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الجيش السورى يعلن تحرير عشرات القرى بريف من الإرهاب

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:12 ص
الجيش السورى يعلن تحرير عشرات القرى بريف من الإرهاب الجيش السورى
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، اليوم الإثنين، عن تحرير عشرات القرى والبلدات فى ريف حلب الغربى والشمالى الغربى، وذلك بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة ضد مواقع وتحصينات التنظيمات الإرهابية المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولى، وذكرت القيادة العامة للجيش السورى، فى بيان لها اليوم "أنه بخطوات مدروسة محكمة وعمليات نوعية مركزة تابع أبطال الجيش العربى السورى تقدمهم مصممين على اقتلاع الإرهاب التكفيرى من جذوره والقضاء على القتلة المسلحين الذين أرادوا مصادرة إرادة أهلنا فى المنطقة واتخاذهم رهائن ودروعاً بشرية لعرقلة تقدم الجيش وتأخير القضاء على تلك التنظيمات المسلحة المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولى".
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السورية "سانا"، أشارت القيادة العامة للجيش، فى بيانها إلى "تمكن بواسل جيشنا من تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية وبزمن قياسى استعيدت السيطرة التامة على عشرات القرى والبلدات فى ريف حلب الغربى والشمالى الغربى، ومنها بلدة الشيخ على والفوج 46 وأورم الكبرى وأورم الصغرى، وكفرناها وكفر داعل وكفر حمرة وبشنطرة وبابيص ومعارة الأرتيق وعويجل وحريتان وحيان وعندان وبيانون، والليرمون وعدد كبير من الجمعيات السكنية والمعامل والمفارق والتلال الحاكمة، إضافة إلى فتح معبرى "ميزنار ومجيرز" فى الريف الغربى لحلب ومدينة سراقب، لتأمين خروج المواطنين المدنيين بسلام ووضع نهاية لكابوس الإرهاب التكفيرى الذى كان مخيماً عليهم طيلة السنوات الماضية.
 
وقال البيان، إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تعلن عن تحرير هذه المساحات الجديدة من أرض الوطن فإنها تؤكد استمرار الجيش فى تقدمه الميدانى وإصراره على متابعة مهامه المقدسة والنبيلة فى القضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت على امتداد الجغرافيا السورية فلا بقاء للإرهاب على ثرى الوطن وإن ارتفعت أصوات رعاته وحماته وداعميه وسيبقى الجيش العربى السورى عند حسن الظن به عيناً ساهرة ودرعاً حصينة لحماية أمن الوطن والمواطنين".
 

سوريا

الجيش السورى

الجماعات الارهابيه

القوات المسلحه السوريه

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