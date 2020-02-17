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الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد لائحة نظام إحدى مؤسسات التضامن بالفيوم

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:40 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد لائحة نظام إحدى مؤسسات التضامن بالفيوم التضامن الاجتماعى
القليوبية - رباب الجالى - إبراهيم سالم

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم إيمان أحمد زكى، لقيد ملخص النظام الأساسى لجمعية المظهر الإسلامى لتنمية المجتمع المحلى تحت رقم "1802"، بمديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، إدارة الفيوم الاجتماعية، اعتبارا من 8 يناير 2020، وعلى المؤسسة نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002.

وتضمن القرار ملخص القيد للجمعية والذى تضمن تنمية المجتمع المحلى، وتقديم خدمات ثقافية وعلمية ودينية، ورعاية الأسرة والطفولة والأمومة، وتقديم خدمات ومساعدات اجتماعية، وحماية البيئة، وتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين، غيرها من الخدمات الأخرى.

ونص القرار أن يتكون مجلس الأمناء مكون من سبعة أمناء، على أن يكون نطاق العمل الجغرافى للجمعية جمهورية مصر العربية، وتبدأ السنة المالية من الأول من يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من كل عام، وحل المؤسسة وأيلولة أموالها وفقا للمادة 7 من القانون رقم 149 لسنة 2019، إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

فيما صرحت إيمان زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أنه فى إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين وحل مشاكلهم الاجتماعية بلغت المساعدات الشهرية لفئات التضامن الاجتماعى عن الشهر الماضى 34 الف و761 حالة، بالاضافة إلى 46 حالة مساعدات استثنائية بجانب 1886 معاش طفل، وعدد 111 و597 حالة تكافل اجتماعى و4194 كرامة و2 حالة اغاثة.

 

 

الجريدية الرسمية تنشر قرار اعتماد لائحة النظام الأساسي لإحدي مؤسسات الفيوم
الجريدية الرسمية تنشر قرار اعتماد لائحة النظام الأساسي لإحدي مؤسسات الفيوم

 


اخبار القليوبية

تضامن الفيوم

الجريدة الرسمية

لائحة النظام الأساسى للجمعيات

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