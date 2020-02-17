الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد لائحة النظام الأساسى لإحدى مؤسسات التضامن بالدقهلية

كتب إبراهيم سالم

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية السيد عبد الفتاح يوسف، لقيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة عمار الخير الخيرية تحت رقم "2679"، بمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلة، إدارة شربين الاجتماعية، اعتبارا من 4 ديسمبر 2019، وعلى المؤسسة نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002.

وتضمن القرار ملخص القيد للجمعية والذى تضمن رعاية الأسرة والطفولة والأمومة والمساعدات الاجتماعية والأنشطة التعليمية، والخدمات الترفيهية، والتنمية الديمقراطية، على أن تعمل المؤسسة على تحقيق جميع أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق تقديم رعاية الفئات الخاصة وذوى الإعاقة وكبار السن وأطفال الشوارع، ورعاية المرضى، وتقديم المساعدات العينية والمادية للفقراء والمحتاجين في جميع المناسبات.

ونص القرار أن يتكون مجلس الأمناء مكون من تسعة أمناء، على أن تبدأ السنة المالية من الأول من يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من كل عام، وحل المؤسسة وأيلولة أموالها وفقا للمادة 7 من القانون رقم 149 لسنة 2019، حسب اللائحة للنظام الأساسي للمؤسسة، على أن يبلغ رأس مال المؤسسة عشرون ألف جنيها مصريا مودعة لدي البنك الزراعي المصري

فيما تابع فريق التدخل السريع بمديرية التضامن بالدقهلية منشور متداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود مسن مشرد بمركز منية النصر، وتم التواصل مع أدمن الصفحة لمعرفة تفاصيل عن الحالة وتم التعامل مع الحالة وهى لرجل مسن يدعى " ع.أ " يبلغ من العمر 70 تقريبا وحالته سيئة وأفاد أنه من محافظة القاهرة ولا يحمل أى أوراق ثبوتية وعلى الفور تم نقله وإيداعه بمؤسسة كبار السن فى نبروه.