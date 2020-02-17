الجرائم فى زمن الفيروس.. هونج كونج تضبط عصابة لسرقة ورق التواليت

رويترز

قالت شرطة هونج كونج اليوم الاثنين إن عصابة من اللصوص المسلحين بالسكاكين سرقت 50 عبوة من لفائف ورق التواليت من أحد عمال خدمة التوصيل للمنازل فى مؤشر على قلق المدينة إزاء تفشى فيروس كورونا الجديد فى بر الصين الرئيسى القريب.

وتمكنت الشرطة من القبض على اثنين من أفراد العصابة واستعادة كل ورق التواليت المسروق الذى يبلغ ثمنه نحو 1700 دولار هونج كونج (220 دولارا أمريكيا) لكن الشرطة ما زالت تطارد لصا ثالثا. ولم ترد تفاصيل أخرى.

ونتيجة للخوف الشديد من فيروس كورونا فى هونج كونج، خلت أرفف المتاجر إذ يكدس السكان منتجات التنظيف وورق التواليت والسلع الغذائية الأساسية.