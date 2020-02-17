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الجامعة الأمريكية تطلق الألعاب النارية في عيدها المئوي

الإثنين، 17 فبراير 2020 11:17 م
الجامعة الأمريكية تطلق الألعاب النارية في عيدها المئوي الجامعة الامريكية
سارة علام

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أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم ألعابًا نارية اليوم بحرم الجامعة بالقاهرة الجديدة لتدشين بدء القرن الثاني على إنشائها وذلك ضمن أسبوع من الاحتفالات بدأ السبت الماضي 
 
تقيم  الجامعة اليوم ليالي المئوية ب    AUC Park and Square  تشمل معرض بعنوان "مستقبل التصميم- ماذا بعد" يضم أعمال مواهب شابة من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالإضافة إلى طلاب من جامعات مرموقة في المنطقة العربية.
 
كما تعقد الجامعة ندوة للدكتورة رنا القليوبي، عضو مجلس الأوصياء ومؤسسة شركة أفيكتيفا  Affectiva المتخصصة في مجال تحليل الشعور والانفعالات الإنسانية، والتي نشأت داخل مختبر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث تحمل المحاضرة عنوان  "الذكاء الأصطناعي: أنسنة التكنولوجيا."
 
 
 
في تلك الليلة أيضاً تشهد الجامعة عرض ثلاثي الأبعاد عند بوابة الجامعة الأمريكية بالقاهرة يصور مستقبل الهندسة المعمارية وما سيكون عليه المستقبل المعماري للجامعة في بداية المئوية الثانية
 
أما السبت الماضي فقد شهد كرنفال بساحة بارتلت يضم أعضاء مجتمع الجامعة من خريجين وأساتذة وطلاب بالإضافة إلى أصدقائهم وأصدقاء الجامعة.
 
 احتوى الكرنفال على أنشطة متعددة ترمز للمستقبل مثل الواقع الافتراضي والجرافيتي الرقمي، سيقدم طلاب وخريجي الجامعة عرض أزياء " 100 عام من تطور الأزياء" عما ستكون عليه الأزياء في ال 100 عام القادمة بالإضافة إلى فيلم عن تطور الأزياء خلال المائة عام السابقة، سيكون هناك أيضاً عروض غنائية وفنية لفرق الشارع بالإضافة إلى زيارة إلى مجمع العلوم والتكنولوجيا حيث سيتمكن الزائر من رؤية المجرة في ال 100 عام القادمة، وسيكون باستطاعته التجول بين مختبرات المئوية التي تشمل مختبر الأثار والطبوغرافيا والتصميم والعمارة،  سيشمل اليوم أيضاً مهرجاناً دولياً للطعام يضم مطابخ متنوعة من جميع أنحاء العالم ومسابقات بين الشيفات الدوليين.
 
 
وذكر بيان صادر عن الجامعة الأمريكية ،أن احتفالات العام الماضي ركزت على تاريخ الجامعة بينما تحمل احتفالات هذا العام شعار "أنت المستقبل" ستركز على المستقبل وخطط الجامعة في المائة عام القادمة.
 
 
 
 
 

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

احتفالات المئوية للجامعة الأمريكية

الجامعة الأمريكية والمستقبل

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