التعليم: 15 مارس آخر موعد للتقديم فى جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجى فى مصر

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد تقديم للمعلمين فى جائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم خليجى" فى مصر، يوم 15 مارس 2020.



وتم فتح باب التقديم للمعلمين على الموقع الإلكترونى لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجى عبر الرابط https://www.mbzaward.ae



جاء ذلك فى إطار حرص الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على دعم المعلمين والاهتمام بتميز المعلم وإبراز مكانته وإنجازاته التربوية وتفانيه، وأعماله التى تسهم فى تحسين جودة التعليم.



وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن فلسفة الجائزة قائمة على أساس معايير عالمية غرضها تكريم المعلم الذي يبدع فى فروض وواجبات عمله، وليس ذلك فحسب، بل يسعى إلى التميز من خلال تقديم شيء استثنائى من مبادرات وأعمال وبرامج تنعكس على المجتمع المدرسى.



وأضاف أن الجائزة تشكل أداة مهمة فى تحفيز وتطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم وكفاياتهم التعليمية، وتنمية جوانب الإبداع لديهم، وهي بذلك ترسخ لتعليم يرقى بالأجيال فى المنطقة، مؤكدًا أن دعم القيادة الرشيدة للمعلم ووضعه في مكانة مرموقة يشكل أحد أهم أهداف وأولويات الجائزة، فالمعلم يظل دائمًا صمام الأمان لتحقيق تطلعات دولنا العربية، واستمرارية نهج الريادة والتقدم.



وتخصص الجائزة مليون درهم لكل معلِّم فائز في كل دولة مشاركة في حال استوفى المعايير والشروط المعتمدة، حيث سيتم اختيار نحو 120 متسابقًا من كل دولة تمهيدًا لدخول التصفيات النهائية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم فى دول الخليج ومصر والأردن، والمُعلم الفائز يحصل على مليون درهم قيمة الجائزة، وتبلغ قيمة الجوائز 6 ملايين درهم.