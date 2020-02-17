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التعليم تحدد ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:00 ص
التعليم تحدد ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة.. ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، حيث قالت الوزارة إنه بالنسبة للطلاب الذين يؤدون الامتحان فى المواد القومية "اللغة العربية، والتربية الدينية، والتربية الوطنية"، ستطبق بشأنهم القرارات المنظمة ويشترط لتقدم الطلاب لأداء امتحان فى المواد المشار إليها أن تكون المدرسة المقيد بها هؤلاء الطلاب صادر لها ترخيص من الوزارة بتدريس المناهج الدولية الاتية IGCSE ، الابيتور، الدبلومة الأمريكية أو أى شهادة دولية أخرى.

 

وأضافت الوزارة أنه يشترط أن يكون هؤلاء الطلاب مقيدون بالصف الثانى عشر فى العام الدراسى 2019،2020، على النظام الذى يدرسون عليه، وأن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها، واجتاز امتحانات الصف الأول الثانوى العام فى مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا، وكذلك امتحانات الصف الثانى الثانوى العام فى مواد اللغة العربية والتربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان، على أن تقوم المدرسة بتقديم المستندات التى تثبت أحقية الطالب فى التقدم.

وبالنسبة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات الأدبية، يشترط النجاح فى مادتى التاريخ والجغرافيا.

 

وأعلنت الوزارة خطوات التقدم للامتحان حيث تم تكليف مندوب بتفويض من المدرسة للحضور إلى الإدارة العامة للامتحانات واستلموا استمارات التقدم للامتحان وبدأ الطلاب بتحريرها ، ويرفق بها كشف درجات لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، أو ما يعادلها معتمد من الإدارة التعليمية المختصة ، وكشف درجات للصف الاول الثانوى العام  فى مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا صادر من المدرسة الناجح بها الطالب معتمد من الإدارة التعليمية المختصة ، وكشف درجات لصف الثانى الثانوى الأم فى مواد اللغة العربية والتربية الدنية والمواطنة و حقوق الانسان معتمد من الإدارة التعليمية المختصة بالاضافة إلى مادتى التاريخ والجغرافيا بالنسبة للطلاب الذين يرغبون فى الالتحاق بالكليات الادبية ، وما يفيد بسداد الطلاب مقابل تقديم الخدمة مبلغ 500 جنيه عن كل مادة باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتقوم المدرسة بتسديده مقابل تقديم الخدمة بإيصال توريد باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

طلاب المدارس الدولية

اخبار مصر

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

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