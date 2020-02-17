التحقيقات فى قضية انتحار كارلوين فلاك تكشف مفاجآت.. اعرف التفاصيل

كشفت التحقيقات الأولية فى قضية انتحار الممثلة والمذيعة البريطانية كارولاين فلاك، عن عدة مفاجآت ربما تضيف معطيات جديدة للحادث، أولها استدعاء سيارة إسعاف إلى منزل كارولاين شرقى لندن، الجمعة، أى قبل واقعة انتحارها بيوم واحد، دون أن تكشف سبب ذلك، وفقا لـ"سكاى نيوز".

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف فى لندن: "تم استدعاؤنا مساء الجمعة إلى عقار سكنى فى شارع نورثولد. حضر الطاقم وتم الكشف على الحالة لكن لم يتم اصطحابها إلى المستشفى.. وبسبب الحفاظ على سرية أخبار المرضى لا يمكننا تقديم المزيد من التعليقات".

وعثر على جثمان كارولاين (40 عاما)، السبت، فى اليوم التالى لزيارة الإسعاف إلى منزلها، وبعد يوم واحد من عيد الحب، وكشفت مصادر مقربة منها أنها انتحرت.

وأقدمت كارولاين على الانتحار بعد يوم من محاولة صديقها لاعب التنس لويس بورتون التواصل معها، علما أن علاقتها به شابها التوتر، حيث كانت تحاكم بتهمة الاعتداء عليه.

ومفاجأة أخرى كشفت عنها التحقيقات هى طلب صديقها لويس بعدم استكمال المحاكمة وإنه لا يريد توجيه اتهامات إليها ولكن هيئة النيابة الملكية استأنفت المحاكمة مما ساهم فى قرارها على الانتحار، ولذلك وجه لويس الانتقاد للهيئة.

ونشرت عائلة كارولاين فلاك بيانا قالت فيه: "نستطيع أن نؤكد أن كارولاين فارقت الحياة اليوم، 15 فبراير، نود أن نطلب من الصحافة أن تحترم خصوصية العائلة فى هذا الوقت الصعب، ونسألكم عدم التواصل معنا أو تصويرنا".

وكانت مشكلات فلاك مع صديقها (27 عاما) قد تصاعدت فى ديسمبر الماضى، بعد أن تم اعتقالها نتيجة اعتدائها عليه بمصباح داخل منزلهما.

واعترفت النجمة التى توفيت فى الأربعين من العمر فى الأشهر الأخيرة بأنها كانت تحسّ بمشاعر "غريبة"، وفى منشور على إنستجرام رفعته فى 14 أكتوبر 2019، كتبت كارولين: "أردت أن أكتب شيئا عن الصحة العقلية فى الأسبوع الماضى ولكنى كنت مشغولة فى العمل. وفى بعض الأيام يصعب عليك كتابة مشاعرك عن عدم وجودك فى المكان المناسب".

وأضافت: "فى الأسابيع القليلة الماضية، كنت فى مكان غريب حقا... أجد صعوبة فى الحديث عنه، أشعر أن هذا هو السبب فى أن بعض الناس يحتفظون بمشاعرهم لأنفسهم. أنا أكره بالتأكيد الحديث عن مشاعرى، ودلك هو أكبر خوفي".

وكانت كارولين انتحرت بعد أن تركتها صديقتها التى كانت تقيم معها وذهبت للتسوق، تاركة المذيعة فى شقتها بلندن، وذلك بعد ساعات فقط من إبلاغها بأنها ستواجه المحاكمة بتهمة الاعتداء على صديقها لويس بورتون، وهو الأمر الذى نفته.