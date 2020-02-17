سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

التحقيقات فى قضية انتحار كارلوين فلاك تكشف مفاجآت.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:02 م
التحقيقات فى قضية انتحار كارلوين فلاك تكشف مفاجآت.. اعرف التفاصيل كارولين فلاك
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت التحقيقات الأولية فى قضية انتحار الممثلة والمذيعة البريطانية كارولاين فلاك، عن عدة مفاجآت ربما تضيف معطيات جديدة للحادث، أولها استدعاء سيارة إسعاف إلى منزل كارولاين شرقى لندن، الجمعة، أى قبل واقعة انتحارها بيوم واحد، دون أن تكشف سبب ذلك، وفقا لـ"سكاى نيوز".

 

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف فى لندن: "تم استدعاؤنا مساء الجمعة إلى عقار سكنى فى شارع نورثولد. حضر الطاقم وتم الكشف على الحالة لكن لم يتم اصطحابها إلى المستشفى.. وبسبب الحفاظ على سرية أخبار المرضى لا يمكننا تقديم المزيد من التعليقات".

 

وعثر على جثمان كارولاين (40 عاما)، السبت، فى اليوم التالى لزيارة الإسعاف إلى منزلها، وبعد يوم واحد من عيد الحب، وكشفت مصادر مقربة منها أنها انتحرت.

 

وأقدمت كارولاين على الانتحار بعد يوم من محاولة صديقها لاعب التنس لويس بورتون التواصل معها، علما أن علاقتها به شابها التوتر، حيث كانت تحاكم بتهمة الاعتداء عليه.

 

ومفاجأة أخرى كشفت عنها التحقيقات هى طلب صديقها لويس بعدم استكمال المحاكمة وإنه لا يريد توجيه اتهامات إليها ولكن هيئة النيابة الملكية استأنفت المحاكمة مما ساهم فى قرارها على الانتحار، ولذلك وجه لويس الانتقاد للهيئة.

 

ونشرت عائلة كارولاين فلاك بيانا قالت فيه: "نستطيع أن نؤكد أن كارولاين فارقت الحياة اليوم، 15 فبراير، نود أن نطلب من الصحافة أن تحترم خصوصية العائلة فى هذا الوقت الصعب، ونسألكم عدم التواصل معنا أو تصويرنا".

 

وكانت مشكلات فلاك مع صديقها (27 عاما) قد تصاعدت فى ديسمبر الماضى، بعد أن تم اعتقالها نتيجة اعتدائها عليه بمصباح داخل منزلهما.

 

واعترفت النجمة التى توفيت فى الأربعين من العمر فى الأشهر الأخيرة بأنها كانت تحسّ بمشاعر "غريبة"، وفى منشور على إنستجرام رفعته فى 14 أكتوبر 2019، كتبت كارولين: "أردت أن أكتب شيئا عن الصحة العقلية فى الأسبوع الماضى ولكنى كنت مشغولة فى العمل. وفى بعض الأيام يصعب عليك كتابة مشاعرك عن عدم وجودك فى المكان المناسب".

 

وأضافت: "فى الأسابيع القليلة الماضية، كنت فى مكان غريب حقا... أجد صعوبة فى الحديث عنه، أشعر أن هذا هو السبب فى أن بعض الناس يحتفظون بمشاعرهم لأنفسهم. أنا أكره بالتأكيد الحديث عن مشاعرى، ودلك هو أكبر خوفي".

 

وكانت كارولين انتحرت بعد أن تركتها صديقتها التى كانت تقيم معها وذهبت للتسوق، تاركة المذيعة فى شقتها بلندن، وذلك بعد ساعات فقط من إبلاغها بأنها ستواجه المحاكمة بتهمة الاعتداء على صديقها لويس بورتون، وهو الأمر الذى نفته.

 


كارولين فلاك

انتحار

مذيعة بريطانية

سكاي نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة