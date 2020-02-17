التحقيقات تكشف تفاصيل حرب الشوارع بين الجيران في أرض اللواء

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة في جنوب الجيزة تفاصيل إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بمنطقة أرض اللواء في الجيزة، حيث تبين أن خلافات بين الجيران في أرض اللواء دفعت كل طرف للاستعانة بأنصاره، وتابعت التحقيقات، أن طرفي المشاجرة تشاجروا بالأسلحة البيضاء والحجارة وزجاجات المياه الغازية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من طرفي الخصومة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين في الواقعة، وطلبت تقرير طبي خاص بهم للوقوف على ظروف وملابسات إصابتهم، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمنطقة أرض اللواء بالجيزة، بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بمنطقة أرض اللواء، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات جيرة، تبادلوا خلالها الاعتداء بالحجارة وزجاجات المياه الغازية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

و تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.