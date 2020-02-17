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البورصة المصرية تعاود الارتفاع بختام تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:57 م
البورصة المصرية تعاود الارتفاع بختام تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.973 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 99.4 مليون ورقة مالية بقيمة 565 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.9 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.72% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.76%، والعرب على 16.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 59.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.20%. 
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 57.3 مليون جنيه، 623.3 ألف جنيه، 113.3 مليون جنيه، 22.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 6.4 مليون جنيه، 187.7 مليون جنيه، على التوالي.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 13800 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1876 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 15805 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 5145 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1374 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 595 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

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