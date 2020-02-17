سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة المصرية ترتفع بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:11 م
البورصة المصرية ترتفع بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 13795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 1875 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 15801 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 5147 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل مستوى 1258 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1375 نقطة.
 
وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، مصر لصناعة الكيماويات، سماد مصر (ايجيفرت)، 261.5 ألف سهم، 19911 سهم، 8570 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية،  2800 سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 100.5 ألف سهم.
 
فيما باعت إدارة البنك التجارى الدولى 100 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة لشرك الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 10 أسهم، بينما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة عامر جروب 212.5 ألف سهم.
 
فى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات وهى عبر المحيطات للسياحة، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، دلتا للطباعة والتغليف، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:24 ص

البورصة المصرية تستهل تعاملات الأسبوع بتراجع جماعى لكافة المؤشرات

الأحد، 16 فبراير 2020 02:59 م

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 16 فبراير 2020 10:30 ص

تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. و"المسنوجات والسلع" يصعد بنسبة 2.1%

الأحد، 16 فبراير 2020 06:00 ص

تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

السبت، 15 فبراير 2020 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

"سبحة المسيحيين".. تعرف على أقصر وأقوى صلاة يتلوها الأقباط مع السبحة

"سبحة المسيحيين".. تعرف على أقصر وأقوى صلاة يتلوها الأقباط مع السبحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة