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الأمم المتحدة: نزوح نحو 875 ألفا من إدلب بسبب الأحداث الأخيرة

الإثنين، 17 فبراير 2020 07:36 م
الأمم المتحدة: نزوح نحو 875 ألفا من إدلب بسبب الأحداث الأخيرة أطفال نازحون فى سوريا
رويترز ووكالات الأنباء

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قالت الأمم المتحدة ، اليوم الاثنين ، إن نحو 875 ألف سوري معظمهم من النساء والأطفال فروا على شمال غرب سوريا بسبب الأحداث الأخيرة، منهم 40 ألفا خلال الأيام الأربعة الماضية فقط.وقال ديفيد سوانسون ، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، إن أحدث نزوح إلى مناطق قرب الحدود مع تركيا جاء من محافظة حلب بغرب البلاد والتي شهدت قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة.

وأضاف أن نصف مليون من الفارين خلال الأسابيع العشرة الأخيرة كانوا أطفالا.

من جهة أخرى ، بدأت الحياة تعود مجددا للطرق والمطارات الرئيسية فى سوريا بعد الانتصارات التى حققها ضد المجموعات الإرهابية، وتمكنه من السيطرة على مدينة حلب بشكل كامل ليعلن إعادة تشغيل مطار حلب الدولى، حيث ذكر موقع العربية، أن قوات الجيش السورى سيطرت على عدد كبير من القرى والبلدات شمال وشمال غرب حلب، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، الذى أكد أن التقدم الجديد لقوات النظام، سيؤدى إلى إحكام قبضتها بالفعل على محافظة حلب لأول مرة منذ عام 2011.

فيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، عن أن وزير النقل السورى على حمود، إعلانه عودة تشغيل مطار حلب الدولى، قائلا أن يوم الأربعاء المقبل سيشهد تسيير أول رحلة جوية من العاصمة دمشق إلى حلب، موضحا الوزير أنه ستتم برمجة رحلات إلى القاهرة والعاصمة دمشق، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، إلى أن إعادة فتح المطار يأتى بعد استعادة الجيش السورى معظم المناطق التى كانت تسيطر عليها الفصائل المسلحة فى محافظة حلب شمال سوريا، حيث إنه رغم من سيطرة القوات الحكومية السورية على كامل حلب فى عام 2016 إثر معارك وحصار استمر أشهر عدة للفصائل الإرهابية فى أحيائها الشرقية، بقيت المدينة هدفا لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وللفصائل المنتشرة عند أطرافها الغربية والشمالية وفى قرى وبلدات ريفها الغربى، وبعد استعادة كامل الطريق الدولى حلب دمشق، الذى يصل المدينة من الجهة الجنوبية الغربية، بدأت قوات من الجيش السورى بالتقدم فى المناطق المحيطة بحلب تدريجيا.

 


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