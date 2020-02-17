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الإثنين، 17 فبراير 2020 03:56 م
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الأطباء يستعدون لمواجهة كورونا بحلاقة الشعر فى الصين.. صور

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:07 م
الأطباء يستعدون لمواجهة كورونا بحلاقة الشعر فى الصين.. صور حلاقة الشعر لمواجهة كورونا فى الصين
وكالات

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أستعد فريق طبى يضم 102 عاملا، بشكل مكثف قبل مغادرته لمدينة لانتشو بمقاطعة قانسو، متوجها لمدينة ووهان بمقاطعة هوبى، مركز تفشى فيروس كورونا في الصين ودول مختلفة، منذ إكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في أواخر شهر ديسمبر الماضى.

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ونشرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، صورا لبعض أعضاء الفريق الطبى خلال رحلة الاستعداد لمواجهة فيروس القاتل ، ومحاولة التصدر له وحصاره حتى لا يتفشى في الصين أكثر مما هو عليه الحال خلال الفترة الحالية.

وأظهرت الصور، عدد من أفراد الطاقم وهم يقومون بحلاقة شعر رأسهم، حتى يتناسب الشكل الظاهرى لهم مع الملابس المقرر إرتدائها خلال رحلة تقديم المساعدة لمن أصابهم الفيروس، وتم حجزهم فى الكثير من المستشفيات المؤقتة في ووهان، والتى تم إنشائها خصيصا ضمن جهود التصدى لتفشى الفيروس.

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كانت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستينا جورجيفا، أكدت اليوم الاثنين، أنه من الصعب التنبؤ بتداعيات فيروس كورونا، على اقتصاد الصين والعالم فى الوقت الحالى، مشددة على ضرورة وجود موقف وقائى فى حالة انتشار كورونا بشكل أوسع، وأضافت ـ خلال لقاء مع قناة "العربية" الإخبارية ـ أنه في حالة عدم احتواء الفيروس فإن ذلك سيؤثر على السياحة، التى تعانى حالياً، ونظرا لحجم اقتصاد الصين الذى يبلغ نحو 19% من الاقتصاد العالمى، مما سيؤثر على الاقتصاد العالمى.

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وأشارت إلى أن ما يدعو للقلق أنه في حالة انتشار "كورونا " في دول لديها أنظمة صحية ضعيفة ، سيصعب احتواؤه، حيث إن الأنظار تتركز حاليا على سرعة احتواء "كورونا " وسرعة تأمين لقاح له ، وأنه لحين اتضاح الصورة يتعين عدم الإدلاء بتصريحات وتوقعات.

وأوضحت أنه إذا تبين أن الفيروس ينتشر بشكل أوسع، مما سيتطلب تعاونا قويا من جانب منظمة الصحة العالمية التي دعت لضخ الأموال لتهيئة الأجواء لاتخاذ إجراءات "عالمية " إذ دعت الحاجة.

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من جانب أخر أكد رئيس مجموعة البنك الدولي يفيد مالباس، استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للصين لمواجهة تداعيات فيروس (كورونا الجديد) الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي .

وقال مالباس ـ في تصريح خاص لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، إن "هناك تواصلا مستمرا مع الحكومة الصينية لمواجهة تداعيات كورونا، وتقديم الدعم التقني اللازم لمحاربة هذا الفيروس".


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فيروس كورونا

ووهان

اخبار الصين

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