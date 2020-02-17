الأحد.. الاختبار الشفوى ​للمتقدمين للتدريس بالمدارس القرآنية​ بالأوقاف​

كتب – إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، عن من لهم حق دخول الاختبار الشفوي للمتقدمين في مسابقة التدريس بالمدارس القرآنية ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بالمكتب الفني للمسابقات والامتحانات ، بقطاع المديريات الإقليمية ، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومي ، وذلك على النحو التالي :

م الاسم المديرية 1. السيد جامع بنداري أحمد النقيب الدقهلية 2. يحيى محمد عبد الله محمود الشرقية 3. محمود مصطفى رياض عبد الله بني سويف 4. كمال جمعة طلب محمد بني سويف 5. محمد طه عبد المقصود الدقهلية 6. على فهمي عبد العزيز جمعه البحيرة 7. سيد أحمد عبد العظيم سيد أحمد شرف المنوفية 8. أحمد عبد الفتاح رشدي عبد اللطيف المنوفية 9. عبد الله محمود محمود محمد بني سويف 10. عمر مصطفى على محمد القاهرة 11. نور الدين محمود نور عرمان الدقهلية 12. يحيى سعد محمد الشرقاوي البحيرة 13. محمد يوسف محمد الصعيدي البحيرة 14. عبد الحليم صلاح عبد الحليم ناصف الغربية 15. عبد العزيز شعبان عبد العزيز الجيزة 16. محمود أحمد علي محمد شعير القليوبية 17. أبو بكر إبراهيم سيد سليمان القليوبية 18. سعيد محمد سعد عيسى البحيرة 19. شهدي علوان السيد على الدقهلية 20. محمد إبراهيم يوسف إبراهيم المنوفية 21. عبد التواب أحمد أحمد زعيتر البحيرة 22. أحمد طه أحمد عبد الجواد بني سويف 23. مالك عبد الهادي دسوقي على الدقهلية 24. محمد محمد اسماعيل ملكه البحيرة 25. تامر سعيد خليل عثمان البحيرة م الاسم المديرية 1. أحمد عبد المنعم على الغنام البحيرة 2. خالد جمعه عبد الله الطنوبى البحيرة 3. غانم صبري محمد غانم البحيرة 4. محمد صلاح الدين مختار الجنجيهى الغربية 5. أشرف محمد محمد نجم الغربية 6. السيد رمضان علي إبراهيم الغربية 7. أحمد عبد الرؤوف شحاته الطويل الغربية 8. محمد عبد الله على عمر الفيوم 9. السعيد فتحي السيد سعيد علي دمياط 10. أحمد مهدى مصطفى مهدى المنوفية 11. السيد البلتاجي القطب البلتاجي الغربية 12. خلف عطا عبد الحميد محمد المنيا 13. محمد عيد محمد حسن بني سويف 14. صبري عبد الباقي سلامه علام القاهرة 15. محمود فوزي عبد الله الخولي القليوبية 16. أنور المرسى رمضان عبد العزيز الدقهلية 17. شعبان صبحي فوزي شعبان العجمي البحيرة 18. عبد العاطي فرج عبد العاطي البحيرة 19. السيد صفوت عبد المقصود البري البحيرة 20. أحمد محمد عبد السلام عبد الحليم شمال سيناء 21. أحمد عبد الفتاح سليمان شمال سيناء 22. محمد علي محمد علي سليمان المنيا 23. طه محمود جمعه عبدا لهادى الفيوم 24. أحمد سلامة عبد الرازق عامر البحيرة 25. محمد ثروت عبد العظيم أحمد الشرقية م الاسم المديرية 1. دويدار رمضان دويدار عطية الشرقية 2. صبحي محمد إبراهيم عثمان الغربية 3. إسماعيل أحمد حافظ حسين محمد المنيا 4. محمد سعد محمود حسين السويس 5. عطية عبد الفتاح عطية المعداوي السويس 6. محمود علي قطب أحمد بني سويف 7. الرفاعي محمد عباس الحسانين جنوب سيناء 8. محمود فتحي على موسى القاهرة 9. كامل عباس عبد الله ابو صمادة البحيرة 10. عمرو محمد سيد أحمد البحيرة 11. عبد الجليل عبد الرحمن عبد الجليل الغربية 12. سعد عبدا لحيكم سعد عبدا لحيكم الفيوم 13. عبد العليم طه عبد العظيم علي بني سويف 14. محمد على محمد عثمان القاهرة 15. سمير مشحوت عبد الشافي الجيزة 16. عبد الله محمد محمد عبد الفتاح الدقهلية 17. ايمن عبد الله حسن رضوان دمياط 18. عبد الله ايمن عبد الرحمن عطية المنوفية 19. أحمد عبد الكريم عبد البر عبد الحافظ المنيا 20. محمد طارق أحمد حامد الإسكندرية 21. عبد الحليم محمد عبد الحليم عبد الله الإسكندرية 22. شعبان السيد إبراهيم عتابي القاهرة 23. هيثم عبد الونيس بسيوني سليمان البحيرة 24. محمد اسامة محمد فايد المنوفية 25. أحمد عبد الحميد موسى على الشرقية م الاسم المديرية 1. محمد جمعه أحمد محمد الشرقية 2. مصطفى عصام الدين محمد الشرقية 3. محمد موسى واصف حسين الغربية 4. سعيد عبد الفتاح حسين عبد الفتاح القاهرة 5. أحمد عبد الكريم رمضان جاد دمياط 6. محمد مسعد السيد عبده شمال سيناء 7. ممدوح عبد الفتاح محمد المهدى أسوان 8. وليد رياض عبد الحميد رياض المنيا 9. شعبان عنتر محمد حسن المنيا 10. محمد محمود أحمد عبد الغفار الفيوم 11. مصطفى محمود رمضان محمود بني سويف 12. محمود محمد عبد السلام عبد الله القاهرة 13. محمد حميدة محمد القليوبية 14. مجاهد عبد المنعم أحمد يونس الأقصر 15. السيد صالح محمود حسن بلاسي الشرقية 16. هاني فرج السعيد حجاج الغربية 17. محمد صلاح الدين على أحمد الشرقية 18. هاني عبد العزيز محمد زغلول الغربية 19. خالد فؤاد عبدا لرحيم بركات الفيوم 20. محمد بكرى محمد عبد المنعم الفيوم 21. محمد عبد الحميد محمد حسن غنيم الشرقية 22. محمد جابر عبد العزيز محمد بني سويف 23. صلاح عبد المجلي محمد حسين أسيوط 24. فارس خليل النوبي أحمد الأقصر 25. أحمد محمود السيد محمد القليوبية 26. محمد أحمد إبراهيم الخولى الإسكندرية 27. محمد عبدا لعزيز طه الشعراوي مرسى مطروح 28. شعبان شوقي عبد السلام القاضي كفر الشيخ 29. عبده محمد عزت كامل راشد الدقهلية 30. على سيد محمد نصر الفيوم 31. عبد المنعم ماهر محمد عبدة كفر الشيخ 32. رمضان أحمد بدوي محمدين الأقصر 33. رجــب عبد الواحــــد فــرج علي الجيزة 34. عصام ســيد أحمد عبد ربه الجيزة 35. ايمن رجب عبد السميع محمد المنوفية 36. جمال جمعه سعد إبراهيم نصار مرسى مطروح 37. محمد سقاو أبو الفضل طه قنا 38. سعيد أحمد موسى حسين الأقصر 39. نشأت محمد عبد الغفار يونس كفر الشيخ 40. أحمد بكر صديق حسين أسيوط 41. مصطفى جمال مصطفى حجازي الدقهلية 42. ماجد منتصر محمد منتصر دمياط 43. محمد السيد سليمان السيد سنجر القليوبية يوم الأحد 23/ 2/ 2020م :يوم الأثنين 24/ 2/ 2020م :يوم الثلاثاء 25/ 2/ 2020م :يوم الأربعاء 26/ 2/ 2020م : ​

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التقى بأوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين بحضور الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ، ود. أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، وأكد وزير الأوقاف أنه سيتم ترشيح المتميزين من أوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك للنظر في اعتماد من تنطبق عليه شروط التقدم منهم، وسيبث موقع الوزارة مقاطع صوتية للفائزين تباعا.

كما سيتم إدراج الفائزين جميعًا على قائمة المشاركين في المسابقات الدولية، وأن هذه المسابقة قد امتازت بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة من خلال التحكيم والتجرد المحض.

كما نظمت فعاليات القافلة الأولى للتيرم الثاني من القوافل التعليمية بمحافظة البحيرة بمركزي أبو حمص ورشيد.

وقد ألقى الجانب الدينى الشيخ هيثم محمد رمضان محمد إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف البحيرة حيث استفاد منها ١٤٠٠ طالبا وطالبة.

وتضمنت فاعليات الجانب الدينى ندوات دينية لطلبة الشهادات العامةالإعدادية والثانوية برشيد وأبو حمص حول معركة الوعي وكيفية البناء من خلال عدة عوامل منها : العلم و القراءة و الأخلاق والقيم وعلو الهمة.