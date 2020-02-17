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اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:48 م
اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة الشرطية صابرين سعدى
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت تل أبيب، اليوم الاثنين، عن ترقية شرطية محجبة لرتبة ملازم أول، لتصبح أول ضابط محجبة فى الشرطة الإسرائيلية.

ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى للإعلام العربى، أوفير جندلمان، صورة للشرطية صابرين سعدى عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وأشار إلى أنها ستصبح أول ضابط ترتدى الحجاب فى الشرطة الإسرائيلية.

وقال جندلمان في تغريدة له الإثنين: "الشرطية صابرين سعدى ، هى المسلمة المحجبة الأولى التى ستصبح قريبا ضابطة في صفوف شرطة إسرائيل"، على حد قوله.

وأضاف المتحدث باسم نتنياهو قائلا: "ترعرعت سعدى فى عائلة مسلمة ملتزمة وتعمل كمحققة وتقول حول مشوارها المهنى: "الشرطة الإسرائيلية تمكننى من التقدم فى سلم الرتب ومن تحقيق طموحاتى المهنية"، على حد تعبيره.

من جانبها، كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر أن سعدى ، تعمل كمحققة فى شأن الشبيبة، ونقلت تصريحات عن لسانها قالت فيها إن الشرطة توفر تحقيق الذات وتساعد على التحقيق المساواة.

 

 

 


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