ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.39% رابحا 30.27 نقطة ليصل إلى مستوى 7867.23 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 3.87% رابحا 314.38 نقطة ليصل إلى مستوى 8443.86 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 17.2 مليون سهم بقيمة 387 مليون ريال، وارتفعت أسهم 126 شركة، فيما تراجعت 29 شركة.

وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.79%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.45%، ثم قطاعى الاتصالات وإنتاج الأغذية بنسبة 0.40%، ثم قطاعى إدارة وتطوير العقارات والبنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.37%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.18%، ثم قطاعى السلع طويلة الأجل وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.24%.

وجاء سهم "سلامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.16%، ثم الإنماء طوكيو بنسبة 3.13%، ثم الدرع العربى بنسبة 2.68%، فيما جاء سهم "الخبير ريت" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.26%، ثم العبد اللطيف بنسبة 1.09%، ثم متطورة بنسبة 0.89%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، عن موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد، مساء أمس الأحد، على تعيين الدكتور زياد بن عثمان إبراهيم الحقيل رئيساً لمجلس إدارة الشركة اعتباراً من 17 فبراير 2020م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس فى 29 يونيو 2021.

يحمل الدكتور زياد الحقيل درجتي الدكتوراه والماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة، ويشغل عضوية مجلس الإدارة لعدد من الشركات والمؤسسات، تقلد الدكتور زياد الحقيل عدداً من المناصب الإدارية المهمة أبرزها منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة والرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطورة ووكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية والمشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة.

وشكر أعضاء مجلس الإدارة الدكتور عبدالرؤوف محمد مناع، للجهود التي قام بها خلال فترة تكليفه بمهام رئيس مجلس الإدارة، وإدارته للشركة بحكمة وخبرة واقتدار.