"اتحاد الصناعات " يطالب بتوسيع خريطة تصدير المنتجات المصرية

كتبت سماح لبيب

قال محمد البهى ،عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الصناعة المصرية لابد أن تستثمر فى صادراتها خلال الفترة الحالية واستغلال أزمة الصين، موضحا أن هناك الكثير من الأسواق التي تصدر لها الصين الكثير من السلع متوقفة حاليا، ومن الممكن أن تستغل الصادرات المصرية الوصول إلى هذه الأسواق ولو فترة زمنية مؤقته، مما يسمح بفتح أسواق جديدة يفرض فيها المنتج المصرى جودته ويستمر في التصدير حتى بعد تعافى الصين من أزمتها.

وأضاف البهى فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الملحقين التجاريين فى مختلف دول العالم لابد أن يكون لها الدور فى تجمع المزيد من المعلومات عن احتياجات الأسواق من السلع المختلفة لديهم، ويتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية للعمل على سد الثغرات أو ملىء الفراغ التى تحدثه توقف الكثير من القطاعات فى الصين.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الفرص التصديرية المتاحة حاليا هي ضخ المزيد من المنتجات المصرية فى الدول التى تصدر لها الصين ومنها الدول العربية والدول الإفريقية، والتصدير لها سيحق أرقام كبيرة للصادرات المصرية قبل تعافى الصين من أزمتها، وحتى بعد تعافيها ستكون الصادرات فتحت أسواق جديدة من شأنها أن تدعم من حجم وقيمة التصدير للسلع المصرية.

وتابع البهى قائلا : أن الصناعة المصرية ستكون قاطرة النمو خلال العام المالى الحالى 2020، خاصة مع ضخ المزيد من الحزم التمويلية التي تتبناها الدولة للوقوف إلى جانب المصانع المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة بواقع 5 آلاف مصنع، وحل المشاكل التي تواجه المزيد من المتعثرين فى الأسواق، حيث من المتوقع أن تصل معدلات النمو للعام الحالة نحو 6% .