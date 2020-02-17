"إله واحد" عرض مشترك يجمع فرقة الشرقية للإنشاد الديني وكورال مطرانية الزقازيق

أعلن قصر ثقافة الزقازيق عن إقامة احتفالية هى الأولى من نوعها، تحت عنوان "إله واحد" تشارك فيه فرقة الإنشاء الديني مع كورال مطرانية الزقازيق، ذلك مساء الثلاثاء المقبل، برعاية وحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والشاعر أشرف أبو جليل رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ووكيل الوزارة، والشاعر أحمد سامي خاطر مدير فرع ثقافة الشرقية، ومجموعة كبيرة من المسئولين والشخصيات العامة وأهالي المحافظة .

وقال أحمد خاطر وكيل فرع الشرقية إن العرض يبدأ في السابعة مساء، بكلمة محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وكلمة وكيل وزارة الأوقاف، وكلمة القس ممثل الكنيسة الحبر الجليل تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، وكلمة وكيل وزارة الثقافة أشرف أبو جليل، وعرض فيلم تسجيلي عن التسامح بين الأديان، وعرض فني مشترك بين فرقة الشرقية للإنشاد الديني وفريق ترانيم كورال كنيسة الزقازيق ومنيا القمح، حيث يشتمل تقديم الابتهالات الإسلامية والترانيم المسيحية في تناغم واندماج موسيقى روحي بهدف التسامح والمحبة والإخاء.

وأضاف أحمد صلاح مايسترو فرقة الإنشاد الديني، إن فكرة العرض تولدت لديه منذ ثلاث سنوات، لظروف متعددة لم تتم، وقبل ثلاث أشهر بدأ التحضيرات وتجهيزات للعرض، بالتنسيق مع كورال مطرانية بقيادة الدكتور إيهاب عاطف والأب ميتاس والذين قدموا كامل الترحيب والتعاون فور عرض الفكرة عليه .

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن العرض هو بداية لعروض مشتركة بين الفرقتين، خلال الفترة المقبلة، بغرض نشر روح التسامح الديني والمحبة ، مشيرًا إلى أن سيتم تقديم فقرة لفرقة للإنشاد الديني للابتهالات وفقرة للكورال للترانيم ويليها فقرة عزف مشتركة بين الفرقتين .