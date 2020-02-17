سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 01:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"إله واحد" عرض مشترك يجمع فرقة الشرقية للإنشاد الديني وكورال مطرانية الزقازيق

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:00 ص
"إله واحد" عرض مشترك يجمع فرقة الشرقية للإنشاد الديني وكورال مطرانية الزقازيق فرقة الإنشاد الدينى
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن قصر ثقافة الزقازيق عن إقامة احتفالية هى الأولى من نوعها، تحت عنوان "إله واحد" تشارك فيه فرقة الإنشاء الديني مع كورال مطرانية الزقازيق، ذلك مساء الثلاثاء المقبل، برعاية وحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والشاعر أشرف أبو جليل رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ووكيل الوزارة، والشاعر أحمد سامي خاطر مدير فرع ثقافة الشرقية، ومجموعة كبيرة من المسئولين والشخصيات العامة وأهالي المحافظة  .

وقال أحمد خاطر وكيل فرع الشرقية إن العرض يبدأ في السابعة مساء، بكلمة محافظ الشرقية  الدكتور ممدوح غراب، وكلمة وكيل وزارة الأوقاف، وكلمة القس ممثل الكنيسة الحبر الجليل تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، وكلمة وكيل وزارة الثقافة أشرف أبو جليل، وعرض فيلم تسجيلي عن التسامح بين الأديان، وعرض فني مشترك بين فرقة الشرقية  للإنشاد الديني وفريق ترانيم كورال كنيسة الزقازيق ومنيا القمح، حيث يشتمل تقديم الابتهالات الإسلامية والترانيم المسيحية في تناغم واندماج موسيقى روحي  بهدف التسامح والمحبة والإخاء.

وأضاف أحمد صلاح مايسترو فرقة الإنشاد الديني، إن فكرة العرض تولدت لديه منذ ثلاث سنوات، لظروف متعددة لم تتم، وقبل ثلاث أشهر بدأ التحضيرات وتجهيزات للعرض، بالتنسيق مع كورال مطرانية بقيادة الدكتور إيهاب عاطف والأب ميتاس والذين قدموا كامل الترحيب والتعاون فور عرض الفكرة عليه .

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن العرض هو بداية لعروض مشتركة بين الفرقتين، خلال الفترة المقبلة، بغرض نشر روح التسامح الديني والمحبة ، مشيرًا إلى أن سيتم تقديم  فقرة لفرقة للإنشاد الديني للابتهالات وفقرة للكورال للترانيم  ويليها فقرة عزف مشتركة بين الفرقتين .


الشرقية

اخبار الشرقية

موسم ثقافي

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل فرع ثقافة الشرقية: هدفنا الخروج من "جدران القصور" للجمهور.. أحمد سامى خاطر: اكتشفنا 117 موهبة فى دورى المدارس.. و54 موهبة فى برنامج "ابدأ حلمك".. و81 نشاط ثقافى وعرض فنى فى 9 قرى خلال شهر فبراير المقبل

الخميس، 23 يناير 2020 12:30 م

رسم وندوات وفعاليات فنية فى ثقافة الشرقية.. صور

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 02:00 ص

فقرات غنائية وشعر فى احتفال ثقافة الشرقية بذكرى نصر أكتوبر المجيد.. صور

السبت، 12 أكتوبر 2019 07:30 م

ثقافة الشرقية تكرم الطلبة المتفوقين وتحتفى بأعمال الراحلة سناء يونس.. صور

الأحد، 01 سبتمبر 2019 06:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جرعة مخدرات تُنهى حياة شاب داخل دورة مياه مسجد بالمحلة

جرعة مخدرات تُنهى حياة شاب داخل دورة مياه مسجد بالمحلة

نائب وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020

نائب وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020

خرافات انتشرت على الإنترنت حول الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

خرافات انتشرت على الإنترنت حول الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

الصحف المصرية: إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار.. "التموين": موقع دعم مصر يستقبل طلبات أصحاب البطاقات.. والنائب العام يأمر باستكمال التحقيقات مع "باتريك"

الصحف المصرية: إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار.. "التموين": موقع دعم مصر يستقبل طلبات أصحاب البطاقات.. والنائب العام يأمر باستكمال التحقيقات مع "باتريك"

أشيك 5 مدربين في الدوري المصري..فايلر ينافس كارتيرون على لقب "نمبر وان"

أشيك 5 مدربين في الدوري المصري..فايلر ينافس كارتيرون على لقب "نمبر وان"

اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة