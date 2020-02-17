سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إعدام 60 طن نفايات طبية خطرة ومواد غذائية فاسدة بالمنيا والوادى الجديد

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:42 ص
إعدام 60 طن نفايات طبية خطرة ومواد غذائية فاسدة بالمنيا والوادى الجديد نفايات طبية - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، عن إعدام والتخلص بشكل آمن وصحى وبيئى من 10 طنا و640كجم مخلفات ونفايات طبية خطرة حيث أكد وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن كمية المخلفات والنفايات الطبية التى تنتج بشكل يومى على مستوى المحافظة هى 235 كجم تقريبًا، ويجرى التخلص منها بشكل بيئى وآمن صحيًا عن طريق 4 محارق طبية فى مراكز الفرافرة وبلاط وباريس والخارجة، بعد نقلها من خلال 5 سيارات مجهزة ومعدة لهذا الغرض.

وأضاف محروس،أن المديرية تمتلك 4 محارق، وجرى معالجة 6042 كجم نفايات طبية بالخارجة، و627كجم بمحرقة مركز باريس، 3323 كجم بمحرقة مركز بلاط، ومعالجة وإعدام 648كجم نفاية طبية خطرة بمحرقة الفرافرة.

وتابع وكيل وزارة الصحة، أنه شكل لجنة للمرور على المستشفيات والمنشآت الطبية المختلفة، للتأكد من حسن سير العمل، والالتزام بالسلامة والصحة المهنية، شملت المستشفيات والوحدات الطبية القروية.

وأشار إلى توقيع بروتوكول مع جهاز شئون البيئة خلال الأسبوع الماضي، للتخلص الآمن من النفايات الطبية وصيانة المحارق الطبية بمراكز المحافظة.

على جانب آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، القرار الصادر بشأن إعدام 45 طن من الأسماك المملحة و5 أطنان من الملح غير صالحة للاستهلاك الادمى، وذلك وفقاً للاشتراطات والضوابط البيئية الصحية المتبعة ضماناً لسلامة وصحة المواطنين.

قال اللواء إيهاب زهنى رئيس المركز، إن إعدام المواد المضبوطة تم تحت إشراف إدارات التموين والطب البيطرى والأغذية بمغاغة، مشيراً إلى أن هذه المضبوطات تمت مصادرتها قبل بيعها وتداولها للمواطنين بالأسواق خلال عدد من الحملات التموينية التى نفذتها الوحدة المحلية على المحلات العامة والمطاعم والأسواق .

وأكد رئيس المركز أن الحملات التموينية مستمرة، للحد من ترويج السلع مجهولة المصدر، وتأمين الأغذية للمواطنين وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ، حيث شدد اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا على ضرورة ضبط الأسعار والأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين ومحدودى الدخل والقضاء على كافة أشكال الغش التجارى وردع كل من تسول له نفسه القيام بالمتاجرة بصحة المواطن.

 

 

 


المنيا

تقارير مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادى الجديد

صحة الوادى الجديد

النفايات الطبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

"سبحة المسيحيين".. تعرف على أقصر وأقوى صلاة يتلوها الأقباط مع السبحة

"سبحة المسيحيين".. تعرف على أقصر وأقوى صلاة يتلوها الأقباط مع السبحة

لو حبيبك برج الحوت.. اعرفى 9 علامات على أنه صادق فى مشاعره

لو حبيبك برج الحوت.. اعرفى 9 علامات على أنه صادق فى مشاعره

انفراد.. صور أول لودر تم تصنيعه بأيادى مصرية فى مصانع "الإنتاج الحربى"

انفراد.. صور أول لودر تم تصنيعه بأيادى مصرية فى مصانع "الإنتاج الحربى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة