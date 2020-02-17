إعدام 60 طن نفايات طبية خطرة ومواد غذائية فاسدة بالمنيا والوادى الجديد

كتب فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، عن إعدام والتخلص بشكل آمن وصحى وبيئى من 10 طنا و640كجم مخلفات ونفايات طبية خطرة حيث أكد وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن كمية المخلفات والنفايات الطبية التى تنتج بشكل يومى على مستوى المحافظة هى 235 كجم تقريبًا، ويجرى التخلص منها بشكل بيئى وآمن صحيًا عن طريق 4 محارق طبية فى مراكز الفرافرة وبلاط وباريس والخارجة، بعد نقلها من خلال 5 سيارات مجهزة ومعدة لهذا الغرض.

وأضاف محروس،أن المديرية تمتلك 4 محارق، وجرى معالجة 6042 كجم نفايات طبية بالخارجة، و627كجم بمحرقة مركز باريس، 3323 كجم بمحرقة مركز بلاط، ومعالجة وإعدام 648كجم نفاية طبية خطرة بمحرقة الفرافرة.

وتابع وكيل وزارة الصحة، أنه شكل لجنة للمرور على المستشفيات والمنشآت الطبية المختلفة، للتأكد من حسن سير العمل، والالتزام بالسلامة والصحة المهنية، شملت المستشفيات والوحدات الطبية القروية.

وأشار إلى توقيع بروتوكول مع جهاز شئون البيئة خلال الأسبوع الماضي، للتخلص الآمن من النفايات الطبية وصيانة المحارق الطبية بمراكز المحافظة.

على جانب آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، القرار الصادر بشأن إعدام 45 طن من الأسماك المملحة و5 أطنان من الملح غير صالحة للاستهلاك الادمى، وذلك وفقاً للاشتراطات والضوابط البيئية الصحية المتبعة ضماناً لسلامة وصحة المواطنين.

قال اللواء إيهاب زهنى رئيس المركز، إن إعدام المواد المضبوطة تم تحت إشراف إدارات التموين والطب البيطرى والأغذية بمغاغة، مشيراً إلى أن هذه المضبوطات تمت مصادرتها قبل بيعها وتداولها للمواطنين بالأسواق خلال عدد من الحملات التموينية التى نفذتها الوحدة المحلية على المحلات العامة والمطاعم والأسواق .

وأكد رئيس المركز أن الحملات التموينية مستمرة، للحد من ترويج السلع مجهولة المصدر، وتأمين الأغذية للمواطنين وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ، حيث شدد اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا على ضرورة ضبط الأسعار والأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين ومحدودى الدخل والقضاء على كافة أشكال الغش التجارى وردع كل من تسول له نفسه القيام بالمتاجرة بصحة المواطن.