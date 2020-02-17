إصلاح كسر ماسورتى مياه بمدينة نصر وتنفيذ حملات لرفع الإشغالات

كتب سيد الخلفاوى

شنت الأجهزة التنفيذية لحى شرق مدينة نصر، بالقاهرة حملة مكبرة أسفرت عن إيقاف مخالفة فى 3 عقارات وصرف العمال والتحفظ على المعدات المستخدمة، منها "محل مخالف، وتحويل سكنى لتجارى" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أسفرت الحملة عن إزالة إعلانات مخالفة بشارعى عباس العقاد وأحمد الزمر، ورفع الإشغالات بشارع عبدالله بن طاهر، وكذلك رفع الإشغالات الخاصة بكافية بشارع نبوى المهندس السفارات، وآخر بشارع محمود سامى البارودى المنطقة السادسة وشارع أنور المفتى مع شارع عباس العقاد المنطقة الأول.

وقال رئيس حى شرق مدينة نصر، إنه بالمرور بواسطة إدارة البيئة بالحي تبين وجود مخالفات بيئية في بعض المنشآت فتم تحرير إنذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وإرسالها إلى النيابة العامة، كما تم متابعة ورصد اعمال النظافة وأعمال متعهدى الجمع السكنى وتجريد الأتربة فى مناطق متفرقة بقطاع الحى والتنبيه مشددا على رئيس فرع هيئة النظافة ومدير وحدة الرصد البيئي بمتابعة أعمال رفع القمامة و متعهدى القمامة وفى حال تقصير المتعهدين يتم انذارهم و مخاطبتهم "هيئة نظافة وتجميل القاهرة" لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع المقصر.

وأضاف رئيس الحى أنه تم الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الحرية من شارع حسن الشريف خلف سوق المنهل، وإصلاح كسر ماسورة مياه بجوار دار القوات الجوية، واستكمال تطهير بالوعات الأمطار وتطهير مطابق الصرف الصحى في نطاق حي شرق مدينة نصر، والتأكيد على مرفق الصرف الصحي ومرفق المياه و مشرفي المناطق من الحي بالمرور و المتابعة المستمرة لملاحظة أي مشاكل صرف صحي أو مياه و التعامل الفوري حيال المشكلة و متابعة سلامة جميع المطابق و البالوعات و استكمال تطهير بالوعات الأمطار في جميع مناطق حي شرق مدينة نصر.



إصلاح كسر ماسورتى مياه بمدينة نصر (1)



إصلاح كسر ماسورتى مياه بمدينة نصر (2)



إصلاح كسر ماسورتى مياه بمدينة نصر (3)



إصلاح كسر ماسورتى مياه بمدينة نصر (4)









