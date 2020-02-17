إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أصيب 6 أشخاص بسحجات وكدمات مختلفة بانحاء الجسم فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز حوش عيسى بالبحيرة، كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بالفحص تبين إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بقرية شهاب الدين التابعة لمركز حوش حوش عيسى بالبحيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وفى وقت سابق أصيب عامل، فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالخانكة، وذلك بسبب خلافات مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، بلاغا من العميد شريف غ مأمور مركز شرطة الخانكة، بتلقيه إخطارا من مستشفى القصر العينى، بوصول "هيثم.ج.م" 39 سنة، عامل، ومقيم أبو زعبل، السابق اتهامه فى قضية "مخدرات " مصاب بجرح طعنى بالركبة اليسرى، وجرى حجزه لتلقى العلاج.

بسؤال والد المصاب "جمال.م.ا" 59 سنة، عامل، اتهم كلا من: "عبد المجيد.ع.ا" 22 سنة، عامل خردة، السابق اتهامه فى قضيتى (مخدرات - سرقة)، و"رجب.ح.ع" 37 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى 6 قضايا (سلاح – سرقة)، بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم. بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب والمتهمان أثناء تواجدهم بسكنهم، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم، وتهرب المصاب من سداد مبلغ مالى مدان به لهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهمان على المجنى عليه بالضرب، وأحدث الأول إصابته بسلاح أبيض "سكين" وفرا هاربان.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمان، وضبط بحوزتهما الأتى (فرد روسى - 2 طلقة من ذات العيار - طبنجة معدلة عيار 9 مم مطموسة الأرقام - 5 طلقة من ذات العيار - طبنجة محدثة صوت مطموسة الأرقام)، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين.