إزالة 1774 حاله تعد على أملاك الدولة وأراضى زراعية بالمنيا والوادى الجديد

كتب فريق المحافظات

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا، جهودها فى تنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة وحفظ "حق الشعب" فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون فى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق مع مديرية الامن وكافة أجهزة الدولة.

أوضح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا،أنه خلال الفترة من 2 وحتى 16 فبراير الجارى تم إزالة واسترداد 1666 حالة تعدى بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1483 حالة تعدى بالبناء بمساحة 99471 متر مربع، و183 حالة إزالة زراعة على مساحة 9942 فدان و5 قيراط.

وأشار المحافظ إلى استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدى على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأى تهاون فى تنفيذ القانون، موجهاً رؤساء المراكز بالتصدى بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.

وتستهدف الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة حالات التعدى على الأراضى أملاك الدولة التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه وطلبات تقنين وضع اليد التى لم تستكمل الإجراءات، وأراضى تقنين وضع اليد التى لم يسدد عنها رسوم اذونات الفحص أو المعاينة، والحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التى سيتم إزالتها لا تشمل المبانى المأهولة بالسكان.

وعلى جانب أخر، أعلن المهندس زكريا مصطفى دمرداش، مدير عام إدارة حماية الأراضى والمشروعات بمديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين،أن المديرية نجحت فى إزالة 108 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالبناء خلال الفترة الماضية من إجمالى 111 حالة جرى تسجيلها على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، ويتبقى 3 حالات فقط فى قرية أبو هريرة بمركز الفرافرة بمساحة 11 قيراطًا وجارى حاليًا تقنين وضعهم حسب اللوائح والقوانين المنظمة.

أضاف، أن محافظة الوادى الجديد، تعتبر نسبة التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء بها صفر حيث لا توجد تعديات بالمعنى المعروف وبالشكل المتواجد فى باقى المحافظات حيث إن التعديات على أراض زراعية بالوادى الجديد تنحصر فقط فى بناء حظائر للماشية.

وفى سياق متصل تستكمل محافظة الوادى الجديد بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية أعمال الموجة رقم 15 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة حيث جرى الأربعاء الماضى تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على ارض ملك الدولة بالزراعه وبالبناء بدون ترخيص بمنطقة عين ياسين ومنطقة عين الشيخ ومنطقة القلعة ومنطقة الخارجه 1 وبئر 6 جناح كما جرى إزالة التعديات من 106 فدان بواحة الفرافرة خلال الثلاثة أيام الأولى من الموجة 15 لتنفيذ الإزالات وكذلك إزالة التعدى على 60 فدانا بقرية الخير والنماء وتنفيذ قرارى إزالة على مساحة 11 فدانا بنفس القرية.

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه جرى أيضا تنفيذ قرارى إزالة على مساحة 35 فدانا بقرية اللواء صبيح وتم ردم العيون السطحية التى تم حفرها بدون ترخيص بالإضافة إلى هدم المبانى وإزالة كافة أشكال التعدى وتحرير محاضر للمخالفين مؤكدا على استمرار أعمال الموجة 15 لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد عليها بأى طلبات تقنين ومازالوا متعدين على أراضى الدولة وغير ملتزمين بتنفيذ القانون وكذلك الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم يثبت جديتها ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التى أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة.



إزالة تعديات



إزالة تعديات