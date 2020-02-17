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إحالة المتهم بقتل زوجة عمه وابنتها فى "مذبحة أبو النمرس" للجنايات

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:26 م
إحالة المتهم بقتل زوجة عمه وابنتها فى "مذبحة أبو النمرس" للجنايات محكمة ــ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أحالت النيابة العامة فى جنوب الجيزة شابا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل زوجة عمه وابنتها والشروع فى قتل ابنها، بعدما ألقاه من شرفة المنزل، انتقامًا من المجنى عليها الأولى، الذي اتهمته بسرقة مبالغ مالية من منزلهم.

 

التحقيقات كشفت أنه قبل عدة أشهر من ارتكاب الجريمة حدث خلاف بين المتهم والمجنى عليها الأولى "شيماء.ع" 27 سنة، عقب اتهامها له بسرقة مبالغ مالية نحو 20 ألف جنيه من بيتها، وهو ما أشعل غضبه وقرر الانتقام لسمعته، التى رأى أنها تلوثت بذلك الاتهام.

 

وأمام النيابة العامة كشف المتهم "صابر. م. ج " 17 سنة، تفاصيل جريمته، وقال، إنه استغل عدم وجود عمه بالمنزل، وترك القتيلة زوجته الباب مفتوحا، خلال وقوفها بناصية الشارع، وتسلل للمنزل، وفور عودتها أشهر سلاحا أبيض، وسدد لها عدة طعنات، ثم استكمل جريمته بقتل ابنتها، وإلقاء ابنها من النافذة حتى لا يكشفان عن هويته وفر هاربا.

 

واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود العيان الأهالى، وجاء فى مجمل أقوالهم، إنهم سمعوا صوت صراخ وارتطام جسم بالأرض، فهرولوا إلى مكان الصوت وفوجئوا بالطفل "عامر" ملقى على الأرض، وغارقًا فى دمائه، وتبين أنه سقط من شرفة المنزل.

 

وتابع الأهالى فى أقوالهم، إنهم نقلوا الطفل إلى المستشفى، وبعدها تبين لهم أنه سقط نتيجة إلقائه من الشرفة بفعل فاعل، وأن والدته وشقيقته عثر عليهم مقتولين داخل المنزل، ونفوا مشاهدة القاتل، أو معرفة هويته، ولكن بعضهم أكد على وجود خلاف بينهم وبين المتهم، بسبب اتهامهم له سابقًا بالسرقة.

 

كما استمعت النيابة لأقوال زوج المجنى عليها ووالد الأطفال، والذي تحدث عن واقعة سرقة مبلغ ال20 ألف جنيه، والخلاف الذي نشب بين زوجته وبين ابن شقيقه(المتهم)، فضلًا عن تفاصيل الجريمة، وما دار خلال اليوم، ومكان تواجده قبل الواقعة.

 

وتسلمت النيابة التقرير الطبي الخاص بحالة الطفل المصاب فضلا عن تقرير تصريح جثث الضحايا، وأرفقتهما بملف التحقيقات فى القضية.

 

وأصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلى مكان ارتكاب الجريمة بقرية الجلاحمة فى منطقة أبو النمرس ، لإجراء معاينة تصويرية، واعترافه أمام جهات التحقيق بجنوب الجيزة بجريمته.


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