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إحالة العاملين بستة مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

الإثنين، 17 فبراير 2020 07:05 م
إحالة العاملين بستة مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات محافظ المنوفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أمر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ،بإحالة العاملين بستة مراكز شباب، للتحقيق لتغيبهم أثناء أوقات العمل الرسمية، وذلك خلال المتابعة الميدانية التي قامت بها اللجنة المشكلة برئاسة محمد عبد العزيز مدير اداره خدمه المواطنين بالمديرية ،وعبد الحميد العليم حماد من العاملين بالإدارة.

 حيث شملت  المتابعة مركز شباب الإصلاح الزراعي بقليوب ومركز ي شباب باسوس وأبو الغيط  وشلقان التابعين  لا داره شباب القناطر الخيرية ، وقد وجدت المراكز مفتوحة تمارس النشاط  في غياب بعض العاملين

كما تبينت اللجنة من غلق مركز شباب دار الكتب و منشأة الأهالي التابعين لإدارة شباب القناطر الخيرية ،كما شملت المتابعة مركز شباب عزبة الجندي  وميت حلفا وزاوية النجار  وبلقس  التابعة لإدارة شباب قليوب ،والتي وجد ت مفتوحة ويمارس نشاطهم وتلاحظ التزام  العاملين  . 

 ووجهت لجنة المتابعة بضرورة التزام العاملين ومتابعة أعمال النظافة وايصالات الملاعب بالمراكز ، تتم المتتابعات الميدانية المفاجأة لمراكز الشباب بناء على توجيهات  الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لضمان جوده خدمات مراكز الشباب ،وتقديم مستوى افضل لأبناء المحافظة.

 


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