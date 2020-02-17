سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 11:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أول صور من أتوبيسات نقل المصريين العائدين من الصين بعد فض الحجر الصحى لمحافظاتهم

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:35 ص
أول صور من أتوبيسات نقل المصريين العائدين من الصين بعد فض الحجر الصحى لمحافظاتهم المصريين العائدين من الصين
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت منذ قليل، أتوبيسات لنقل المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس كورونا، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بفندق المشير أحمد بدوى بمرسى مطروح، وذلك بعد التأكد من خلوهم جميعا من أية إصابات بهذا الفيروس، والتى استمرت على مدار 14 يوما متتاليا بالحجر الصحي.

وحرص "اليوم السابع" على التقاط صور للمصريين من داخل الأتوبيسات التي تقل المصريين من فندق الحجر الصحي بمطروح، إلى محافظاتهم المختلفة، حيث انطلقت مجموعة منها إلى موقف عبد المنعم رياض بالقاهرة ضمت مواطنين من بعض محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية.

ومن ناحيتها، أشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إلى أن عدد المتواجدين بالمعسكر عددهم 617 شخصا، لافتة إلى أنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية بها كافة الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر على أن يتم متابعتهم صحيا وتوفير الرعاية والكشف المستدام.

وارتسمت ملامح الفرح والسعادة على المصريين العائدين من الصين عقب انتهاء الحجر الصحى لهم والذى كان مقام مقام بمدينة مطروح للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، حيث كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن فض معسكر الحجر الصحي بمطروح للعائدين من ووهان الصينية صباح اليوم الإثنين، فى حضور وزيرة الصحة والسكان على مجموعتين الأولي تتوجه للقاهرة والثانية ستتوجه إلى الإسكندرية.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن فض معسكر الحجر الصحي بمطروح للعائدين من ووهان الصينية صباح اليوم الإثنين في حضور وزيرة الصحة والسكان على مجموعتين الأولي تتوجه للقاهرة والثانية ستتوجه إلى الإسكندرية مؤكدة أنه تم عمل خطة إخلاء لجميع الموجودين بالمعسكر بشكل آمن على أن يتم تطهير الفندق وتطبيق معايير مكافحة العدوي بالمعسكر لتأمينها من وجود أي عدوي محتملة.

المصريين (1)
 

 

المصريين (2)
 

 

المصريين (3)
 

 

المصريين (4)
 

 

المصريين (5)
 

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

فيروس كورونا

كورونا

الصين

الحجر الصحي للعائدين من ووهان

المصرين العائدين من الصين

انتهاء فترة الحجر الصحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:28 ص

صور.. شاهد فرحة المصريين العائدين من الصين عقب فض الحجر الصحى بمطروح

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:20 ص

كوريا الجنوبية تخضع ركابها بالسفينة السياحية المصابة بالفيروس للحجر الصحى

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:33 ص

فيديو.. قبل ساعات من انتهاء الحجر الصحى للعائدين من الصين.. المصريون من مطروح يقدمون الشكر للقيادة السياسية.. "طنطاوى": مصر أعلنت للعالم أنها لا تنسى أبناءها بالخارج أبدا.. و"بسيونى": تمتعنا بخدمة حقيقية وراقية

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:14 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

الأهلي يصطحب 24 لاعباً فى رحلة الإمارات قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

الأهلي يصطحب 24 لاعباً فى رحلة الإمارات قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

"سبحة المسيحيين".. تعرف على أقصر وأقوى صلاة يتلوها الأقباط مع السبحة

"سبحة المسيحيين".. تعرف على أقصر وأقوى صلاة يتلوها الأقباط مع السبحة

لو حبيبك برج الحوت.. اعرفى 9 علامات على أنه صادق فى مشاعره

لو حبيبك برج الحوت.. اعرفى 9 علامات على أنه صادق فى مشاعره

انفراد.. صور أول لودر تم تصنيعه بأيادى مصرية فى مصانع "الإنتاج الحربى"

انفراد.. صور أول لودر تم تصنيعه بأيادى مصرية فى مصانع "الإنتاج الحربى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة