أولمبياد طوكيو ترفع شعار "التنوع والاختلاف"

رويترز

كشف منظمون اليوم الاثنين عن شعار أولمبياد طوكيو وألعاب ذوى الاحتياجات الخاصة 2020 والذى يعلى من قيمة التنوع واحترام الاختلاف بين البشر.

وشاركت لاعبة التنس نعومى أوساكا، التى ولدت فى اليابان لأب من هايتى وأم يابانية لكنها تربت فى الولايات المتحدة، فى فيديو دعائى للشعار "المشاعر توحدنا".

وقالت أوساكا فى الفيديو الذى التقط لها وهى تدخل الملعب الوطنى الجديد وبرفقتها مجموعة من المشجعين ينتمون لعرقيات وجنسيات مختلفة "نحن مختلفون لكننا نتشارك نفس القيم". وتابعت "بهذه اللحظات التي نعيشها والمشاعر التي تربطنا يمكننا تغيير أي شيء سويا".

وأصبحت اليابان، التى كانت تفاخر طويلا بأنها بلد الشعب الواحد، أكثر انفتاحا وتنوعا وينظر إلى أوساكا المصنفة العاشرة عالميا الآن على انها الوجه النابض لهذه التغييرات.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذى للجنة المنظمة لألعاب طوكيو خلال تدشين الشعار "مجموعات متنوعة من البشر جاءت من كل حدب وصوب ستتحول إلى كتلة واحدة من خلال تجربة الأولمبياد وهذا ما نرغب أن تكون عليه ألعاب طوكيو".

وسيتم عرض الشعار على برج سكاى ترى أطول معالم العاصمة اليابانية اعتبارا من اليوم الاثنين حتى 25 مارس وهو اليوم الذى يسبق انطلاق جولة الشعلة الأولمبية داخل البلاد.

وسيتجمع نحو عشرة آلاف رياضى ورياضية من 200 دولة فى طوكيو للمشاركة فى الألعاب التى تنطلق 24 يوليو وتستمر حتى التاسع من اغسطس.