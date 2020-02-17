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"أوقاف السويس" تشدد على التزام الأئمة بأداء الدروس والقوافل والأمسيات الدعوية

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:43 ص
"أوقاف السويس" تشدد على التزام الأئمة بأداء الدروس والقوافل والأمسيات الدعوية جانب من الاجتماع
السويس – السيد فلاح

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اجتمع الشيخ محمد عجمى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، اليوم الإثنين، بمديرى الإدارات الفرعية بمكتبه بحضور مدير عام الدعوة ورئيس قسم الإرشاد ورئيس المساجد الحكومية.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، على مدير الدعوة ومديرى الإدارات الفرعية بالمديرية بمتابعة المساجد والتزام الأئمة والخطباء بخطبة الوزارة موضوعًا ووقتًا مع الالتزام بالزى الأزهرى وعدم السماح لأحد بإلقاء الدروس والخطب إلا بتصريح معتمد.

وناقش وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أداء الدروس والقوافل الدعوية والأمسيات ورفع تقرير أسبوعى عن نتيجة الأداء مع تطبيق المنشور الخاص بذلك ورصد اى مخالفات.

وأكد الشيخ العجمي، على مديرى الإدارات الفرعية بأوقاف السويس، بمراجعة ملحقات المساجد والتنبيه على الائمة بعدم ترك مفاتيح المساجد مع الجمهور، فضلا عن تكثيف المرور على الائمة المغتربين مدى التزامهم داخل المساجد، ومتابعة دفاتر تحضير الدروس والخطب للأئمة ويحمل مسئولية المخالفة ومجازات المقصر طبقا لتعليمات الوزارة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن الأوقاف تحذر جميع العاملين بها من السجال غير المنضبط على مواقع التواصل الاجتماعى مع التأكيد على حظر إنشاء أو فتح صفحات باسم الأوقاف أو أى من الجهات أو المديريات أو الإدارات التابعة لها أو المساجد إلا بتصريح مكتوب من وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الدينى معتمدًا من السلطة المختصة، وضرورة متابعة المساجد والتكاتف والتعاون ليقوم المسجد بدوره تجاه المجتمع على أكمل وجه.

 


الشيخ محمد عجمى محمود

وكيل وزارة الاوقاف بالسويس

السويس

اخبار السويس

اوقاف

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