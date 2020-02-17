أمن الإسكندرية يضبط عاطلين سرقوا منزلا تحت تهديد السلاح بالدخيلة

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة عاطلين، "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بإحدى الشقق المستأجرة بمنطقة شاطئ النخيل بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما مبلغ مالى قدره 19,400 جنيه، المشغولات الذهبية المستولى عليها، و2 قطعة سلاح أبيض عبارة عن "مطواة" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، 3 جرام لمخدر الحشيش.

وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة بتحريض من إحدى الخادمتين، والتى أبلغتهما بمواعيد وجودهن بالشقة محل إقامة المجنى عليها بمفردهن، وأضافا بقيامهما بإعطائها مبلغ من متحصلات السرقه أثناء تواجدهما بالشقة محل البلاغ، حيث أمكن ضبطها وبحوزتها المبلغ المشار إليه، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهمان أقرت بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.