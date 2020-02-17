أسعار النحاس تقفز لأعلى مستوياتها فى 3 أسابيع

وكالات

قفزت أسعار النحاس، إلى أعلى مستوياتها فى 3 أسابيع، اليوم الاثنين، بعد أن خفضت الصين، أكبر مستهلك للمعدن، أسعار الفائدة للتعويض عن الضرر الاقتصادى الناتج عن فيروس كورونا، رغم أن القلق بشأن الطلب على المعادن الصناعية قيًد المكاسب.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الرؤية الإماراتية، أنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن مرتفعة واحدا بالمئة عند 5811 دولارا للطن.

وفي وقت سابق من الجلسة قفز المعدن الأحمر، الذى يعتبره المستثمرون مقياسا للقوة الاقتصادية، إلى 5828.50 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 27 من يناير.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، صعدت عقود الزنك 1.1% إلى 2172 دولارا للطن، بينما ارتفعت عقود النيكل 0.7% إلى 13110 دولارات للطن.

وتراجعت عقود الألومنيوم 0.1% إلى 1721 دولارا للطن، في حين ارتفعت عقود القصدير 0.4% إلى 16600 دولار للطن.

كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن أرقام الإصابات بفيروس كورونا فى الصين تظهر تراجع الأعداد، وأشارت المنظمة خلال مؤتمر صحفى حول تطورات فيروس كورونا، إلى أنها تعمل مع كل دول العالم لمواجهة سيناريو انتشار الفيروس.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن مناعة الإنسان شرط أساسى للتعامل مع فيروس كورونا.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1771 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 70635حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).